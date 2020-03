HERE WeGo trafia do Apple CarPlay. Android Auto nadal oferuje tylko Mapy Google i Waze

Udostępnij:

Kierowcy korzystający z iPhone'ów i w konsekwencji z systemu Apple CarPlay, mogą mieć kolejny powód do radości. Ostatnia aktualizacja cenionej nawigacji HERE WeGo wprowadziła integrację z systemem dla kierowców, przez co mapy z aplikacji można już obsługiwać z poziomu wyświetlacza w samochodzie. To kolejna nawigacja dostępna w ten sposób, i następny powód dla użytkowników Androida Auto, by krytykować rozwiązanie Google'a, który oferuje nadal tylko Mapy Google i Waze.

Na aktualizację HERE WeGo wprowadzającą integrację z Apple CarPlay zwrócił uwagę serwis autoevolution. HERE WeGo obsługuje ją począwszy od wersji 2.0.53. Z samej nawigacji można korzystać już teraz, ale twórcy deklarują dalsze prace nad głębszą integracją. Wkrótce w samochodach z CarPlay ma więc być dostępnych więcej opcji znanych z aplikacji.

Warto zwrócić uwagę, że w Apple CarPlay można korzystać z szeregu aplikacji ułatwiających życie kierowców. Poza Mapami Apple dostępne są tu między innymi Mapy Google, Waze, Sygic, TomTom czy Yanosik. HERE WeGo dołącza do tej grupy, by jeszcze bardziej poszerzyć listę możliwości i wzbudzić swego rodzaju zazdrość u użytkowników konkurencyjnego Androida Auto. Tutaj od dawna dostępne są tylko Mapy Google i Waze, a producent nie spieszy się z deklaracjami, że z czasem umożliwi firmom trzecim tworzenie własnych aplikacji do nawigowania na tę platformę.

Ponadto Android Auto, szczególnie po serii aktualizacji z ostatnich tygodni, działa w wielu przypadkach wyjątkowo niestabilnie. Od dawna znany jest między innymi problem z niepoprawnym odczytywaniem komunikatów przez lektora czy obsługą za pomocą przycisków przy kierownicy. Niedawno opisywaliśmy również kłopoty z połączeniami głosowymi. W ostatnim czasie system Apple'a wydaje się więc być zdecydowanie lepszą propozycją dla kierowców.

HERE WeGo na Androida i iOS-a można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.