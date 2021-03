Huawei Mobile Services (HMS Core) trafi do smartfonów Meizu

Udostępnij:

Akiba Ziluo z Huawei donosi, że wkrótce smartfony marki Meizu będą korzystać z usług HMS Core. Konkurencja dla usług Google ma już ponad 500 milionów aktywnych użytkowników i wkrótce zyska kolejnych.

Meizu to chiński producent smartfonów cieszących się niewielką popularnością w Polsce. To między innymi ze względu na fakt, że firma rzadko decyduje się na oficjalną dystrybucję sprzętu za granicę. Wkrótce do sprzedaży na zewnętrznych rynkach mogą trafić modele Meizu18 i 18 Pro. Zauważono w nich obsługę języka angielskiego.

I jak teraz się dowiadujemy, nowe Meizu będą także wykorzystywać HMS Core, czyli między innymi chmurowe usługi Huaweia. W najnowszej wersji HMS Core 5.0 znajduje się ponad 55 tysięcy aplikacji dostępnych w sklepie Huawei AppGallery. Oprócz nich, HMS pozwala na korzystanie z systemów płatności, przeglądarki, pamięci chmurowej, smart urządzeń, dodatkowych zabezpieczeń systemowych, asystenta Huawei i wielu innych.

Aktualnie HMS Core jest dostępny na urządzeniach z systemem: Android, HarmonyOS i LiteOS. Firma Huawei rozwija swój własny ekosystem począwszy od 2019 roku, kiedy to Stany Zjednoczone umieściły ją na liście podmiotów zagrażających bezpieczeństwu kraju. Huawei rozwija także własną wersję systemu Android pod nazwą HarmonyOS. Warto także wspomnieć, że kilka dni temu Stany Zjednoczone postanowiły przedłużyć i rozszerzyć blokadę na Huawei.