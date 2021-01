IKEA ostrzega. Przestępcy podszywają się pod sklep w mediach społecznościowych

Udostępnij:

Po raz kolejny cyberprzestępcy wykorzystują znany brand w celu wyłudzenia danych osobowych. IKEA poinformowała, że klienci zaczęli zgłaszać fałszywe profile w mediach społecznościowych, w których oszuści wykorzystują szwedzką markę.

Drodzy Klienci, kolejny raz chcemy Was ostrzec przed fałszywymi profilami podszywającymi się pod IKEA. Dziękujemy za wszystkie sygnały z Waszej strony w tej sprawie i zapewniamy, że na bieżąco zgłaszamy te profile do Facebooka, do czego i Was zachęcamy, czytamy w poście opublikowanym na Facebooku.

To nie pierwszy przypadek, gdy przestępcy wykorzystują markę IKEA. Niedawno pisaliśmy o fałszywych mailach i SMS-ach informujących o rzekomym zwycięstwie w loterii organizowanej przez sklep lub o kuponach rabatowych. W każdym przypadku była to próba wyłudzenia danych osobowych lub logowania.

Na stronie sklepu znajdziemy również informację o próbach wyłudzeniach danych polegających m.in. na nakłonieniu do wysyłki wiadomości SMS Premium lub udziału w loteriach, ankietach i innych formach konkursowych.

IKEA przypomina, że wszystkie informacje na temat konkursów czy akcji organizowanych przez sklep znaleźć można na oficjalnej stronie oraz na profilu na Facebooku. Przypominamy również o tym, by nie pobierać plików ani nie klikać w linki z nieznanych źródeł. Ostatnio CERT Polska zaktualizował również listę niebezpiecznych stron internetowych, więc jeśli macie wątpliwości, warto tam zajrzeć. A wszystkie podejrzane strony i aplikacje, warto zgłosić na adres incydent.cert.pl