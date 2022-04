Podszywają się pod Allegro. Uważaj na tę wiadomość

O nowej kampanii phishingowej poinformował zespół CSIRT KNF we wpisie na Twitterze . Tym razem oszuści zdecydowali się na wykorzystanie wizerunku popularnego serwisu sprzedażowego, czyli Allegro. W wiadomości, którą może otrzymać każdy z nas, czytamy, że konieczne jest uregulowanie należności na śmieszną kwotę 2,18 zł. W rzeczywistości może być to o wiele bardziej kosztowna transakcja.

SMS zawiera bowiem odnośnik do fałszywej bramki płatności, która do bólu przypomina oryginał. Jednak nie da się ukryć, że oszustwo nie jest zbyt dopracowane. Adres strony już na pierwszy rzut oka wydaje się być podejrzany i przy zachowaniu odrobiny uwagi każdy powinien być w stanie zorientować się, z czym ma do czynienia.

Warunkiem jest jednak przywiązywanie odpowiedniej uwagi do tego, co otwieramy. Niestety w zabieganiu nietrudno uwierzyć w wezwanie do uregulowania drobnej płatności, co w praktyce wiąże się z przekazaniem danych dostępu do konta bankowego i jego prawdopodobnego wyczyszczenia.