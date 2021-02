ING Bank Śląski ostrzega przed oszustami. "Mogą wyczyścić konto ze wszystkich pieniędzy"

Udostępnij:

ING Bank Śląski ostrzega za pośrednictwem swojej strony internetowej przed przestępcami, którzy podszywają się pracowników banku i nakłaniają do zainstalowania dodatkowego oprogramowania na urządzeniu. Bank podkreśla, że oszuści mogą przejąć kontrolę nad kontem swoich ofiar i okraść je ze wszystkich pieniędzy.

W specjalnym komunikacie ING czytamy, że ten rodzaj oszustwa wciąż jest niezwykle popularny. Przestępcy co jakiś czas zmieniają jednak pretekst, pod którym dzwonią do klientów banku. Ostatnio przekonują, że zablokowali podejrzany przelew i nakłaniają do zainstalowania specjalnej aplikacji.

- Oszust prawdopodobnie będzie znał Twoje imię i nazwisko, a może nawet adres - znajdzie go w internecie. Powie, że udało się zablokować przelew z Twojego konta. Zapewni, że sytuacja jest pod kontrolą i zachęci Cię do pobrania i zainstalowania aplikacji (np. Quicksuport od TeamViewer), pod pretekstem usprawnienia komunikacji z bankiem lub usunięcia wirusa - ostrzega ING Bank Śląski.

Bank informuje, że jeśli zainstalujemy aplikację, oszust przejmie kontrolę nad naszym urządzeniem, sprytnie pozyskując od nas dalsze dane, jak np.: login, hasło, kod z SMS-a autoryzacyjnego. W efekcie przestępca wyczyści nasze konto ze wszystkich pieniędzy.

W komunikacie czytamy, że pracownicy banku nigdy nie będą zachęcali swoich klientów do instalowania dodatkowego oprogramowania, poza aplikacją Moje ING. - Jeżeli masz wątpliwości co do autentyczności konsultanta, rozłącz się i zadzwoń na naszą infolinię samodzielnie. W ten sposób zagwarantujesz sobie, że dodzwonisz się do prawdziwego pracownika ING - informuje bank.

ING Bank Śląski zaleca, aby nigdy nie podawać przez telefon loginu i hasła do bankowości internetowej. Nie doradza również instalacji dodatkowego oprogramowania, które ma rzekomo poprawić dostępność do usług bankowych. Przypomina też, aby nie przekazywać telefonicznie kodów z SMS-ów autoryzacyjnych.

Mobilną aplikację ING Banku Śląskiego na Androida i iOS-a można pobrać w naszym katalogu oprogramowania.