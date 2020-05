InPost Podaj Dalej, czyli Paczkomat jako pośrednik bez udziału kuriera

Udostępnij:

InPost wprowadził do oferty nową usługę, która wykorzystuje Paczkomaty w nieco inny sposób niż dotychczas. Nowość nosi nazwę Podaj Dalej i w praktyce jest ciekawym sposobem na dostarczanie paczek, który powinien zostać doceniony właśnie teraz – w czasie pandemii koronawirusa. Istotą jest wyeliminowanie z całego procesu kurierów, którzy w niektórych przypadkach są zbędni.

Nowa usługa polega na znacznym uproszczeniu procesu dostawy w sytuacji, kiedy Paczkomat nadawczy jest jednocześnie miejscem docelowym, z którego przesyłkę chce odebrać adresat. Choć takie sytuacje nie zdarzają się każdemu na co dzień, warto wiedzieć, że w dotychczasowym trybie żywot tak nadanej paczki mógł być zaskakujący. Przesyłka umieszczona w Paczkomacie i tak była wyjmowana przez kuriera, a następnie trafiała do sortowni, by później ponownie dotrzeć do tego samego Paczkomatu i dopiero od tego momentu czekać na odbiór.

W efekcie, od momentu nadania paczki do jej odbioru może minąć tylko kilka minut, a Paczkomat będzie w całym procesie jedynie "punktem pośrednim" między nadawcą i adresatem. Co istotne, w takiej sytuacji opłaty będą odpowiednio niższe. Niestety, na razie skorzystają na tym jedynie klienci biznesowi, o szczegółach czego można przeczytać na stronie InPostu. Na razie nie wiadomo, kiedy opcja "Podaj Dalej" będzie dostępna również dla klientów indywidualnych.

Warto pamiętać, że InPost oferuje oficjalną aplikację, która przyda się, by odbierać przesyłki z Paczkomatów z zachowaniem możliwie wysokiej higieny. Zamiast dotykać ekranu sterowania na Paczkomacie, wystarczy skorzystać z przycisku w aplikacji w swoim smartfonie, by zdalnie otworzyć skrytkę.

Aplikacja InPost Mobile na Androida i iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.