Intel Xeon i dyski Optane – nazwa.pl oferuje najszybszy hosting w Polsce. Mamy rabat dla czytelników

Udostępnij:

Firma nazwa.pl wymieniła serwery i obecnie oferuje najszybszy hosting w Polsce, z czego korzyści mogą czerpać nie tylko nowi, ale także obecni klienci. Postawiono na serwerowe procesory Intel Xeon E-2288G i dyski Intel Optane w technologii 3D XPoint, które zastąpiły dotychczasowe dyski SSD NVMe. Pozwoliło to aż dziesięciokrotnie skrócić czas potrzebny na odczyt i zapis danych, co ma kluczowe znaczenie między innymi dla dynamicznych aplikacji typu WordPress.

Materiał powstał przy współpracy z firmą nazwa.pl

W celu przedstawienia szybkości nowych serwerów nazwa.pl i porównania ich z konkurencją, firma przeprowadziła w dniach 11.02.2020 r. – 14.02.2020 r. testy za pomocą "czystej" instalacji WordPressa 5.3.2 z wtyczką Query Monitor 3.5.2 w środowisku PHP 7.3.

Wyniki testów są jednoznaczne: serwery nazwa.pl ładują aplikacje nawet kilkukrotnie szybciej. Jak się okazało, po wymianie infrastruktury hosting nazwa.pl potrzebuje na wygenerowanie strony znacznie mniej niż 0,05 sekundy.

Minimalny czas generowania strony WordPress, źródło: nazwa.pl.

Takie wyniki są możliwe między innymi dzięki dynamicznemu przydzielaniu zapytań o strony do serwerów z najmniejszym obciążeniem w klastrze. To mechanizm kluczowy z uwagi na zastosowanie 8-rdzeniowych, 16-wątkowych procesorów Xeon E-2288G, których częstotliwość taktowania w trybie Turbo sięga 5 GHz. Procesory te oferują najwyższą wydajność, ale jak na standardy serwerowe nie są wyposażone w dużą liczbę rdzeni. Niezbędne jest więc reagowanie na obciążenie w czasie rzeczywistym, co – jak widać po wynikach – sprawdza się znakomicie.

Nie wierzysz? Sprawdź sam

Co warte podkreślenia, topowa wydajność nowych serwerów hostingu nazwa.pl jest już dostępna dla wszystkich klientów – także tych obecnych. Serwery można przetestować samodzielnie, uruchamiając na nich test Vanilla Benchmark i porównując rezultaty do wyników tego samego testu uruchomionego na infrastrukturze konkurencji. Firma nazwa.pl deklaruje, że w przypadku jej hostingu operacje na serwerach w każdym przypadku będą wielokrotnie szybsze.

"Dzięki wymianie serwerów, strony WWW obsługiwane przez nazwa.pl działają kilkukrotnie szybciej niż na hostingu w innych firmach konkurencyjnych" – tłumaczy Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl. "Ta sama aplikacja WordPress, jak pokazał powyższy test, może działać nawet dziesięciokrotnie szybciej po przeniesieniu jej do nazwa.pl z serwerów home.pl. Warto więc przed zakupem hostingu porównać nie tylko cenę, ale przede wszystkim szybkość działania oferowanych usług. Pomimo, że każdy dostawca zapewnia, że jego usługi są najlepsze, to jednak jak widać hosting hostingowi nierówny".

Centra obliczeniowe nazwa.pl

Korzystanie z hostingu nazwa.pl wiąże się nie tylko z korzyściami od strony wydajności. Centra obliczeniowe dysponują wielopoziomowymi zabezpieczeniami. W efekcie zarówno serwery, jak i dane klientów są zabezpieczone przed przeciwnościami losu. Istotne jest dwutorowe zasilanie i ochrona przeciwpożarowa, a od strony komunikacji – redundantna infrastruktura, włącznie ze światłowodami o łącznej przepustowości z Internetem na poziomie ponad 200 Gb/s w czterech centrach obliczeniowych. Dwa z nich znajdują się w Polsce: w Krakowie i Warszawie.

Infrastruktura w kluczowych lokalizacjach na świecie, źródło: nazwa.pl.

Do tego dochodzi jeszcze między innymi ochrona przed atakami DDoS. W tym celu wykorzystywane są serwery DNS Anycast, ochrona w czasie rzeczywistym dla usług hostingowych, czy usługa Looking Glass, która pozwala analizować trasy przesyłania danych i wydajność sieci. Wszystkie te cechy razem sprawiają, że oferta hostingowa firmy nazwa.pl jest trudna do pobicia i z pewnością sprosta wymaganiom wszystkich klientów.

Specjalnie dla czytelników dobrychprogramów firma nazwa.pl przygotowała specjalną zniżkę, która pozwala aktywować za darmo usługę Hosting Cloud na okres 90 dni. Wystarczy przy zamówieniu na stronie www.nazwa.pl wybrać opcję Voucher i wpisać kod rabatowy ap72-2544-9553. Termin ważności kodu to 17 kwietnia 2020 roku.

Materiał powstał przy współpracy z firmą nazwa.pl