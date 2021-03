Izolacja i praca zespołowa przy tworzeniu gier - wyzwania twórców w czasie pandemii.

Udostępnij:

Siedzenie przed komputerem i pisanie nowej gry wideo, pozornie może wyglądać jak idealne zajęcie do przeniesienia do pracy zdalnej. W końcu wszystko dzieje się cyfrowo. Nic bardziej mylnego. Stworzenie gry to skomplikowany proces wymagający zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin i ich współpracy. Warunki izolacji mogą wręcz utrudniać proces twórczy - negatywnie wpływają na koncentrację, uniemożliwiają “burze mózgów”, ale wiążą się też z problemami sprzętowymi - od zapewnienia swobodnej wymiany plików po bezpieczeństwo całego procesu.

Dużym problemem twórców gier jest infrastruktura - dostępność sprzętu i specyfika sieci. Aby ułatwić pracownikom działania, niektóre firmy decydowały się na tymczasowe rozwiązania w postaci rotacji pracowników w biurze, wydzielone boksy i tym podobne. Jednak w momencie zwiększenia obostrzeń deweloperzy muszą ustalić, w jaki sposób przenieść zespoły liczące niekiedy tysiące osób do ich domów, dostarczyć im odpowiednie narzędzia, dostosować stanowiska. Zachodzi potrzeba audytu sprzętu, a także niekiedy zakupienia dodatkowych komponentów. W przypadku osób zatrudnionych w branży gier komputerowych, istotnym problemem jest poradzenie sobie z transferem dużej liczby ciężkich plików. Nie każdy posiada w domu przyłącza o odpowiedniej przepustowości, co znacznie utrudnia obieg danych koniecznych do produkcji gry, a te są z reguły “cięższe” niż w większości sektorów, nawet tradycyjnym IT. Stąd praca zdalna gamedevu oznacza dodatkowe koszty – wydatki na ulepszenie łącza, zwiększone rachunki za prąd i tym podobne.

Wydłużony czas realizacji zadań może być więc spowodowany wieloma czynnikami. Wspomnianym wolnym internetem, oczekiwaniem na przesył dużych plików, problemami w przepływie informacji między pracownikami, wynikłymi z różnych godzin pracy oraz awarii komunikatorów. To wszystko skutkuje opóźnieniami w premierach produkowanych gier oraz wpływa na ich marketing, zaburzając skuteczne zaplanowanie i realizacja planu sprzedażowego i reklamowego.

Te oraz inne utrudnienia wynikające z obostrzeń generują stres zarówno u pracodawców jak i pracowników. Na większość z nich coraz łatwiej można jednak znaleźć rozwiązanie. Powoli branża dostosowuje się do nowych warunków i rozszerza możliwości płynnej i wygodnej współpracy. Coraz więcej firm decyduje się na rozwiązania ułatwiające firmom funkcjonowanie w dobie pracy zdalnej. Jedną z grup takich narzędzi, na przestrzeni ostatnich lat znacznie zyskujących na popularności, są rozwiązania chmurowe, często dostosowane do danej branży. Przykładem dla deweloperów gier jest cały zestaw usług do pracy zdalnej oferowanych przez Microsoft.

“Tworzenie gier wideo jest często porównywane stopniem złożoności do lotów kosmicznych. Trzeba połączyć wiele trybików by cały proces zakończył się sukcesem. Do tego w odróżnieniu od budowy rakiety, współpracować muszą nie tylko inżynierowie, ale też artyści, pisarze, muzycy. To delikatna konstrukcja, a przeniesienie się na pracę zdalną zdecydowanie mogło być ciosem dla wielu planów produkcyjnych. Dlatego Microsoft dostarcza usługi takie jak: PlayFab która daje deweloperom niemal wszystko, czego potrzebują — usługi gier, analizę danych i narzędzia LiveOps — aby szybciej wprowadzić grę na rynek, wydłużyć cykl życia gry i obniżyć koszty” – mówi, Andy McCalib, Parntner Engagement Manager w Microsoft, odpowiedzialny za PlayFab.

Deweloperzy gier mogą dowiedzieć się więcej na temat PlayFab podczas organizowanej przez Gameset i better. gaming agency konferencji “Wyzwania produkcji i marketingu gier w dobie pandemii”, która odbędzie się już 31 marca o godz. 12.00. Podczas wydarzenia omówiona będzie, również kwestia bezpieczeństwa danych w warunkach pracy zdalnej. Studio Superhot podzieli się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu chmury w produkcji gier, a organizatorzy opowiedzą o zmianach w sposobie promocji. Zapisyi więcej informacji o konferencji dostępne są tutaj: https://gamesetknowsbetter.co/

