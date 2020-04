Już ponad 2 miliony Polaków oszczędza z programem smartDOM

Udostępnij:

Do jednej usługi dobierasz następną i płacisz za każdą 10 zł mniej. Prostą i elastyczną ofertę Plusa i Cyfrowego Polsatu doceniło już ponad 2 miliony klientów. Połączenie usług - internetu, telefonu i telewizji zwyczajnie się opłaca. To oszczędność czasu i pieniędzy.

Materiał powstał we współpracy z Plusem i Cyfrowym Polsatem

Z ostatniego raportu UKE dotyczącego stanu rynku telekomunikacyjnego w Polsce wynika, że usługi wiązane należą do najbardziej dynamicznie rozwijającego się segmentu. W ciągu roku liczba użytkowników zwiększyła się o 35%, a wartość całego rynku szacowana jest na 7,38 mld zł. W 2018 roku najpopularniejszymi pakietami usług były telefonia mobilna + internet mobilny (51,33%) oraz internet stacjonarny + telewizja (9,3%).

Z danych raportu analitycznego UKE za 2019 wynika zaś, że najczęściej z pakietów wiązanych korzystają rodziny czteroosobowe (48,9%), a najmniej single (8,8%). Nie ma w tym akurat nic dziwnego. Więcej członków rodziny, to większe zapotrzebowanie na usługi i konieczność szukania oszczędności. W programie smartDOM Plusa i Cyfrowego Polsatu każda kolejna usługa powyżej pierwszej podstawowej kosztuje 10 zł mniej. Korzyści wzrastają zatem wraz z liczbą dołączanych abonamentów - dla rodzin to strzał w dziesiątkę.

Czym jest smartDOM?

Program smartDOM wystartował 18 lutego 2014 roku pod hasłem " Oszczędzanie przez dodawanie ". Na początku rabaty mogli uzyskać tylko abonenci określonych planów taryfowych.

Dziś jest znacznie prościej. Zniesiono limity wysokości abonamentu. Bez względu na to, ile płacicie za telefon (komórkowy lub stacjonarny), internet (mobilny lub domowy) lub telewizję (satelitarną lub kablową), możecie otrzymać 10 zł rabatu za każdą dodatkową usługę, na jaką podpiszecie umowę.

Warto zauważyć, że na przestrzeni 6 lat znacznie poszerzono ofertę pakietową. Poza wspomnianymi już usługami klienci mogą również dobrać światłowód, a także szereg usług dodatkowych dla domu takich jak np. monitoring, gaz czy ubezpieczenie. Nie ma w Polsce drugiego takiego operatora, który mógłby zaoferować klientowi tyle usług w ramach oferty wiązanej. To stawia grupę w uprzywilejowanej pozycji.

Nawet jeżeli korzyści finansowe nie są dla kogoś priorytetem, to każdy ceni swój czas. Jeżeli mamy internet, telefon i telewizję u trzech różnych operatorów, to choćby tak prozaiczna czynność jak zmiana danych czy sprawdzenie informacji o kończącej się umowie, wymaga logowania lub kontaktu w trzech różnych miejscach.

W przypadku smartDOMu możemy zrobić to w jednym miejscu, właściwie wystarczy jedna wizyta w salonie Plusa i Cyfrowego Polsatu, żeby wybrać nawet kilka usług i połączyć je w ramach smartDOMu– to ogromna wygoda i oszczędność czasu.

Polacy kochają oszczędzać

Liczby mówią same za siebie. Chociaż największą grupę użytkowników programu smartDOM stanowią osoby pomiędzy 31 a 50 rokiem życia (51%) to oferta opłaca się każdemu, nawet tym, którzy wybierają jedynie dwie usługi. Rekordziści, którzy korzystają z pakietu złożonego z 9 usług dzięki rabatom oszczędzają aż 125 zł miesięcznie, czyli 1500 zł rocznie.

Nie ma się zatem co dziwić, że z programu smartDOM korzysta niemal co trzeci klient grupy Cyfrowego Polsatu i Plusa. W sumie abonenci połączyli już w ten sposób 6 milionów usług.

Oferta pewnie nie cieszyłaby się takim powodzeniem, gdyby nie jej elastyczność. Tak szeroka gama usług o zróżnicowanych planach taryfowych (już za 20 zł miesięcznie możemy mieć nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y wraz z pakietem 2GB danych) pozwala każdemu skonstruować własny pakiet. Najmłodszy użytkownik smartDOMu ma 18 lat, a najstarszy... aż 99!

Wielu operatorów proponuje wiązane usługi, ale bez możliwości głębszej personalizacji. W programie smartDOM sami dobieramy sobie to, co jest nam aktualnie potrzebne. Klient, który nie ogląda telewizji, nie będzie pokrzywdzony, gdy zamiast niej dobierze do telefonu tylko internet światłowodowy, ten, kto nie korzysta z internetu, może np. wybrać telewizję i telefon, jednak dla wielu klientów, szczególnie rodzin, bardzo korzystne jest połączenie telewizji, internetu, telefonu w jednym pakiecie. Do tego, każdą z usług możemy dołączyć w ramach smartDOMu w dowolnym momencie.

Zasady programu są takie same dla wszystkich, zarówno nowych jak i stałych klientów. Są proste i przejrzyste, dzięki czemu oszczędzanie jest łatwe i przyjemne - ta idea nie zmieniła się od sześciu lat.

Ogólnopolska kampania

Nie zmienili się też ambasadorowie marki. Od samego początku istnienia oferty w mediach wspierała ją para lubianych polskich aktorów: Joanna Brodzik i Paweł Wilczak, Obydwoje w życiu zawodowym jak i prywatnym korzystają z usług Cyfrowego Polsatu i Plusa.

Statystyki pokazują, że „oszczędzanie przez dodawanie” bardzo spodobało się Polakom. Nowoczesne podejście grupy do poszukiwania nowych rozwiązań i oferowanie stale rosnącej liczby usług tylko dobrze wróży programowi smartDOM na przyszłość.

