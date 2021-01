KPRM wydała ważny komunikat. Chodzi o internetowe wyzwania

Udostępnij:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zamieściła na swojej stronie internetowej ważny komunikat dotyczący internetowych wyzwań. Możemy w nim przeczytać między innymi o tym, z jak ekstremalnym ryzykiem wiążą się popularne "challenge". KPRM zwraca się ze specjalnym apelem do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z sieci.

"Challenge”, bo o nim mowa, to mówiąc najprościej wyznaczanie konkretnego zadania oraz typowanie osób, które mają je wykonać - zaczyna swój komunikat Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Następnie przypomina o dramatycznych wydarzeniach, które kilka dni temu rozegrały się we Włoszech. Mowa o historii 10-letniej Antonelli z Palermo, która wzięła udział w wyzwaniu pod tytułem "Black out challenge” rzuconym na TikToku . Chodziło w nim o zaciśnięcie sobie paska na szyi w celu utraty przytomności. Nieprzytomną dziewczynkę znalazła w łazience jej 5-letnia siostra. Lekarze nie zdołali jej uratować.

KPRM informuje, że internetowe wyzwania są popularne od lat, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. - Rodzice często nawet nie zdają sobie sprawy, że ich dziecko bierze w nich udział. Niewinna z pozoru gra może mieć poważne i tragiczne konsekwencje. Dotyczy to przede wszystkim młodych ludzi, którzy prześcigają się w wymyślaniu kolejnych wyzwań. Często zadania, które trzeba wykonać są zabawne, ale i ryzykowne. Jeśli nastolatek zostanie wytypowany do wzięcia udziału w wyzwaniu i nie podejmie go, może narazić się na wykluczenie z grupy. Bywa, że to ryzyko jest naprawdę poważne - czytamy w komunikacie.

Ekstremalne ryzyko

- Kilka lat temu było też głośno o wyzwaniu polegającym na robieniu sobie zdjęć na najwyższych konstrukcjach w okolicy, na dachu budynku, na masztach telekomunikacyjnych itp. To skrajne przykłady, ale jeśli przyjrzeć się kilku popularnym ostatnio "challengom”, można się osobiście przekonać, że zagrożenie jest realne - alarmuje KPRM.

Na rządowej stronie czytamy m.in. o "Eraser challenge" polegającym na energicznym pocieraniu skóry gumką i jednoczesnym wykonywaniu innego zadania, np. recytacji alfabetu. - Pocieranie gumką jest nie tylko bolesne, ale można sobie w ten sposób zrobić poważną krzywdę. Udowadniają to rodzice, którzy ku przestrodze, publikują w sieci zdjęcia poranionych rąk swoich dzieci - czytamy.

W komunikacie pojawia się też wzmianka o "Skull Breaker Challenge”. - W wyzwaniu biorą udział trzy osoby, dwie z nich są "wtajemniczone” w to, na czym polega zadanie, a trzecia jest niczego nieświadoma. Mówi się jej, że zostanie nauczona nowego tańca i ma po prostu podskoczyć w odpowiednim momencie. Gdy osoba wykonuje podskok i odrywa nogi od ziemi, "wtajemniczeni” koledzy podcinają ją, doprowadzając do upadku. Łatwo się domyślić, czym może się to skończyć - alarmuje KPRM.

Apel do rodziców

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przypomina, że to na rodzicach spoczywa obowiązek informowania dzieci o podstawowych zasadach bezpieczeństwa korzystania z sieci. - Dzieci często nie myślą o konsekwencjach. Działają pod wpływem impulsu w przekonaniu, że "mnie nic złego nie spotka”. Nie w pełni rozumieją konsekwencje ryzykownych zachowań, ale za to szybko odczuwają gratyfikację wywoływaną przez te zachowania. Po części jest to związane z etapem rozwoju. Ważniejsza niż zagrożenie jest także akceptacja grupy. Dlatego warto, aby rodzic od samego początku, kiedy tylko córka lub syn zaczynają przygodę z internetem, był ich przewodnikiem po wirtualnym świecie - tłumaczy Marta Witkowska, psycholog z Akademii NASK.

- Rozmawiajmy z dziećmi o bezpiecznym korzystaniu z sieci. Mówmy o konsekwencjach, ale także o tym, że wszelkie problemy możemy rozwiązywać wspólnie. Interesujmy się tym, jak nasze dzieci spędzają czas online. I najważniejsze, świećmy przykładem - dodaje specjalistka.

KPRM przypomina, że zabawa w podejmowanie wyzwań nie jest niczym nowym. Zaznacza, że to, co się zmieniło dzięki dostępowi do internetu, to możliwość dotarcia do nieporównywalnie większej grupy odbiorców. - To, co kiedyś mogło zobaczyć ograniczone grono przyjaciół i znajomych, teraz może zobaczyć praktycznie cały świat. To duża pokusa dla młodych ludzi. Dlatego tak ważne, aby rodzice potrafili przekonać dziecko, że nie warto jej ulegać - czytamy w komunikacie.