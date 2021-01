Włochy nakazują TikTokowi zablokowanie użytkowników po śmierci 10-latki

Udostępnij:

Włoski podmiot zajmujący się prywatnością danych nakazał TikTokowi zablokowanie kont wszystkich użytkowników, których wiek nie został zweryfikowany. To skutek śmierci 10-letniej dziewczynki w wyniku "blackout challenge", które pojawiło się na platformie.

W swoim oświadczeniu włoski regulator powiedział, że chociaż TikTok zobowiązał się do zakazu rejestracji dla dzieci poniżej 13 roku życia, to jednak łatwo jest obejść tę zasadę.

W rezultacie nakazu TikTok musi zablokować niezweryfikowane konta użytkowników co najmniej do 15 lutego w oczekiwaniu na dalsze informacje. Rzeczniczka TikToka we Włoszech powiedziała, że firma analizuje komunikat otrzymany od władz.

TikTok nie chroni nieletnich

Nakaz jest skutkiem śmierci 10-letniej dziewczynki z Palermo w wyniku uduszenia. Według jej rodziców brała ona udział w tzw. blackout challenge na TikToku, zakładając sobie pasek na szyję, wstrzymując oddech i nagrywając to telefonem.

Włoska prokuratura wszczęła tym samym dochodzenie w sprawie ewentualnego podżegania do samobójstwa i sprawdzają, czy ktoś nie zaprosił dziewczynki do wzięcia udziału w "wyzwaniu".

Jak podaje agencja "Reuters", według włoskich urzędników TikTok otrzymał zakaz "dalszego przetwarzania danych użytkowników, w przypadku których nie ma absolutnej pewności co do wieku, a w konsekwencji co do zgodności z przepisami związanymi z jego wymogiem".

Dodatkowo organ, który wydał taki nakaz, stwierdził, że informował już TikToka w grudniu zeszłego roku o nieprawidłowościach dotyczących ochrony nieletnich na portalu.