Kontrolery Phison obsłużą chińskie kości NAND flash: był problem, nie ma problemu

Firma Phison, jeden z większych dostawców kontrolerów do nośników SSD, poinformowała, że wszystkie jej produkty kompatybilne są z 64-warstwowymi kościami marki Yangtze Memory Technology Company (YMTC). Jest też, jak twierdzi, przygotowana na nadchodzące kości 128-warstwowe.

Sprawa jest dość istotna, gdyż jeszcze we wrześniu minionego roku, kiedy 64-warstwowe kości YMTC trafiły do masowej produkcji, wiele mówiono właśnie o niedoborze kontrolerów. Miał to być główny problem, przez który chiński producent nie zdoła rywalizować z takimi potentatami jak Samsung, Micron czy SK Hynix, efektywnie pozostając wyłącznie na rodzimym rynku i ewentualnie w urządzeniach z najniższego segmentu.

Tymczasem tajwański Phison, który nowicjuszem w branży bynajmniej nie jest i ma w swej ofercie chociażby rozwiązania dla PCI Express 4.0, PS5016, przychodzi z odsieczą. Przedsiębiorstwo, odpowiedzialne w przeszłości m.in. za kontrolery do dysków Kingstona, zapewnia także wsparcie dla kości YMTC. Koniec dyskusji.

Co ciekawe, jak zapowiada samo YMTC, jeszcze w 2020 roku zobaczymy na rynku kości 128-warstwowe tej marki. W ten sposób chiński producent powinien doskoczyć technologicznie do amerykańskiej i południowokoreańskiej konkurencji. A skoro są kompatybilne kontrolery, powinny pojawić się również gotowe nośniki. Nie da się ukryć, na rynku pamięci NAND flash szykuje się interesująca batalia.