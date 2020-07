Koronawirus i wakacje w wyszukiwarce Google: Polacy chcą wyjechać, ale nie wiedzą gdzie

Udostępnij:

Pandemia koronawirusa nie jest dla Polaków dużą przeszkodą na etapie planowania wakacyjnego wyjazdu. Eksperci z MBridge przeanalizowali frazy, których szuka się ostatnio w sieci i zauważyli, że temat wakacji w lipcu jest dużo ważniejszy niż w czerwcu. Wielu Polaków chce gdzieś wyjechać, ale część osób nie wie dokąd i dopiero szuka w tym zakresie inspiracji.

MBridge posługuje się przy tym współczynnikiem wyszukiwań frazy, który stosuje sam Google. To skala od 0 do 100, gdzie 100 oznacza największe zainteresowanie danym tematem w wybranym ujęciu czasowym. Jak wynika z analizy, fraza wakacje 2020 w lipcu jest wyszukiwania prawie dwukrotnie częściej niż w ubiegłym miesiącu: obecnie jest to 95 pkt. na wspomnianej skali w porównaniu do ok. 50 pkt w czerwcu.

"Polacy, zmęczeni po kilkumiesięcznym lockdownie, planują wakacje (...) Teraz hasła takie jak kwarantanna czy koronawiurs są coraz mniej popularne" – wyjaśnia Joanna Kasiedczak, PR Specialist w MBridge. "Zamiast nich szukamy informacji związanych z możliwościami wyjazdowymi i tym, w jaki sposób zaplanować urlop. Pod koniec czerwca i na początku lipca zauważyliśmy znaczny wzrost popularności haseł „gdzie na wakacje 2020” lub „wakacje nad morzem 2020”. To oznacza, że jeszcze nie jesteśmy przekonani, gdzie spędzimy urlop, ale wiemy, że chcemy wyjechać".

Jak wynika ze statystyk wyszukiwania w Google, w tym roku więcej osób niż zwykle planuje urlop w kraju. Fraza wakacje w Polsce cechuje się obecnie współczynnikiem niecałych 90 pkt. – rok temu o tej samej wynik oscylował w okolicy 70 pkt. Pod kątem wyszukiwanych miejscowości, najczęściej wyszukiwane są: Szklarska Poręba, Krynica Zdrój, Hel, Jurata, Sarbinowo oraz Sopot.

MBridge dodaje, że Polaków interesują także tematy poboczne związane z wyjazdami. Pod koniec czerwca odnotowano wyraźny wzrost zainteresowania frazą bon turystyczny, także w połączeniu z innymi zapytaniami. Jako ciekawostkę warto dodać, że obecnie zainteresowanie frazą wakacje last minute jest na poziomie 12-15 pkt. Rok temu o tej porze wynik dobijał nawet do 100 pkt.