Koronawirus. Jest aplikacja do domowej kwarantanny. Policja poprosi o selfie i dane z GPS

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło aplikację "Kwarantanna domowa" na smartfony. Można ją pobrać na Androida i iOS-a, ale nie będzie działać wszystkim, a jedynie osobom, które zostały skierowane na kwarantannę przez służbę zdrowia. Tylko one będą mogły aktywować aplikację kodem przesłanym im SMS-em.

"Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną. Jej system jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny" – informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Aplikacja spełnia dwa główne cele: kontrola osób poddanych obowiązkowej kwarantannie i udzielanie jej pomocy. W pierwszym przypadku aplikacja może zastąpić wizytę policjantów, którzy kontrolują przestrzeganie kwarantanny. Aby pomóc im w utrzymaniu porządku, osoba poddana kwarantannie będzie musiała zrobić sobie zdjęcie "selfie" za pomocą aplikacji i udostępnić policji dane lokalizacyjne GPS.

- Dziennie trzeba będzie zrobić jedno lub kilka takich zdjęć. Prośby o ich wykonanie będziemy wysyłać "z zaskoczenia". Idea jest dokładnie taka sama jak przy niezapowiedzianych wizytach funkcjonariuszy policji – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Dane osób "meldujących się" na kwarantannie są bezpieczne. Nie będą niepotrzebnie gromadzone, ani przechowywane – zapewnia szef MC.

- Będę korzystał z tej aplikacji - mówi mi znajomy, który przebywa na kwarantannie, bo wrócił do Polski zza granicy po ogłoszeniu stanu epidemicznego. - Głównie dlatego, że szkoda mi tych policjantów, którzy codziennie muszą do mnie przychodzić i sprawdzać, czy jestem w domu. Zwłaszcza że za każdym razem to inny policjant i muszę codziennie tłumaczyć, gdzie mieszkam i od której strony musi podejść, żeby mnie zobaczyć.

Druga rola aplikacji to pomoc osobom poddanym kwarantannie. Za jej pomocą można skontaktować się z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, które mogą dostarczyć leki i jedzenie, poprosić o pomoc psychologa lub pracownika socjalnego. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że z czasem będzie dodawać do aplikacji więcej funkcji.

Aplikację Kwarantanna domowa na Androida i iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.