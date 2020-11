Krótki test Smartmi Evaporative Humidifier 2: Nawilżacz ewaporacyjny i sterowanie aplikacją

Udostępnij:

Okres grzewczy potrafi dać się we znaki tym, którzy mają nie tylko problemy z górnymi drogami oddechowymi, ale również tym, którzy nie przepadają za suchym powietrzem. Nawilżacz powietrza sprawdzi się również w pokoju dziecka, które może być wrażliwe na wahania wilgotności powietrza. Ciekawą propozycją może być ewaporacyjny nawilżacz Smartmi Evaporative Humidifier 2 ze sterowaniem za pomocą aplikacji.

Nawilżacz ewaporacyjny – co to takiego?

Zacznijmy od tego, jak działa ewaporacyjny nawilżacz powietrza. Zasada działania jest bardzo prosta, bowiem w przeciwieństwie do urządzeń ultradźwiękowych, które rozbijają cząsteczki wody za pomocą ultradźwięków, tutaj nawilżone powietrze jest uwalniane za pomocą wentylatora. W ten sposób powstaje niewidoczna, ale ułatwiająca oddychanie chłodna mgiełka. To idealne rozwiązanie dla tych, którym zależy na ekonomicznym i bezinwazyjnym nawilżaniu powietrza w niewielkim pomieszczeniu. Co prawda nawilżacze ultradźwiękowe mają większą wydajność, ale mogą np. przeszkadzać zwierzętom domowym, które mogą być wyczulone na niesłyszalne dla człowieka ultradźwięki.

Zasada działania testowanego urządzenia jest bardzo prosta. W zbiorniku mieści się około 4 litrów wody, która wystarczy na około 8 do 10 godzin nawilżania. Akurat długość nawilżania i jego wydajność jest uzależniona od trybu pracy. Gdy ustawimy tryb automatyczny, urządzenie samoczynnie dobierze odpowiednią prędkość specjalnego wiatraka talerzowego, który zasysa powietrze, nawilża je a następnie wypycha poza obudowę. Budowa jest bardzo prosta – w dolnej części obudowy znajduje się wspomniany zbiornik na wodę oraz wiatrak, który możemy wyjąć, opłukać i ponownie włożyć. Nie da się zrobić tego źle. W zbiorniku są również proste czujniki, które wykrywają ilość wody i informują użytkownika o konieczności napełnienia wodą.

Budowa urządzenia i obsługa za pomocą aplikacji

Smartmi Evaporative Humidifier 2 ma zgrabną, niewielką obudowę z wyświetlaczem na froncie oraz niewidocznymi po wyłączeniu przyciskami dotykowymi. Obsługa z panelu jest prosta i ogranicza się do włączenia urządzenia, wyboru trybu pracy tj. trzy stopnie mocy i tryb automatyczny oraz włączenia/wyłączenia podświetlenia. O wiele wygodniej korzystać z urządzenia za pomocą dedykowanej aplikacji MiHome.

Podłączenie urządzenia do sieci jest bardzo proste. Wystarczy pobrać dedykowaną aplikację, podłączyć smartfon do domowej sieci WiFi, a następnie wykonać kilka kroków wstępnej konfiguracji. Wygląda to bardzo podobnie jak w przypadku Viomi Smart Air Purifier Pro. Po podłączeniu urządzenia do domowej sieci możemy nie tylko sterować funkcjami nawilżacza, ale również sprawdzać, jaki jest poziom nawilżenia w pomieszczeniu, temperatura powietrza, ale również poziom wody w zbiorniku. Możemy również zdalnie włączyć blokadę, aby nikt przypadkiem nie przestawił trybu pracy. Jest również możliwość wyłączenia wyświetlacza oraz uruchomienia trybu osuszania, w którym urządzenie pracuje jeszcze przez kilka godzin po opróżnieniu zbiornika z wodą, aby go osuszyć.

Podsumowanie

Urządzenie Smartmi Evaporative Humidifier 2 w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje 549 złotych. Jak na nawilżacz ewaporacyjny z możliwością sterowania za pomocą smartfona z dedykowaną, wielofunkcyjną aplikacją, jest to cena bardzo przyzwoita. Urządzenie jest wystarczająco wydajne, aby poradzić sobie z nawilżeniem pomieszczenia o powierzchni powyżej 15 m2 (260 ml/h), jest ciche i estetyczne.