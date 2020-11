Test Viomi Smart Air Purifier Pro (UV): Oczyszczacz powietrza z WiFi

Udostępnij:

Ostatnio producenci starają się w każdym sprzęcie zaimplementować pierwiastek „Smart”. Zazwyczaj oznacza to możliwość połączenia poprzez Bluetooth lub WiFi oraz sterowanie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Oczyszczacz powietrza Viomi Smart Air Purifier Pro ma obie te opcje. Jak to działa w praktyce i jakie daje możliwości?

Z czym mamy do czynienia?

Viomi Smart Air Purifier Pro to inteligentny oczyszczacz powietrza. Oczywiście słowo „inteligentny” jest sporym marketingowym nadużyciem, ale do takich sformułowań jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni. Inteligencja urządzenia przejawia się praktycznie tylko tym, że sam jest w stanie dostosować moc działania w stosunku do poziomu zanieczyszczenia powietrza. Można nim również sterować za pośrednictwem dedykowanej aplikacji po połączeniu urządzenia z domową siecią WiFi. Jak to działa i jakie daje korzyści? O tym za chwilę.

Tymczasem warto wspomnieć, że urządzenie oferuje czterostopniową filtrację. Pierwsza warstwa to nylonowy, tkany filtr 40-oczkowy stworzony do zatrzymywania większych cząsteczek stałych. Kolejną warstwę stanowi filtr HEPA z oczyszczającymi jonami srebra i miedzi, który ma zapewnić efektywną ochronę przed drobnoustrojami. Kolejna powłoka z aktywnym węglem filtruje wszelkie szkodliwe cząsteczki smogowe, natomiast ostateczna filtracja odbywa się przy pomocy światła UV, które unieszkodliwia pozostałe bakterie oraz wirusy i zwiększa skuteczność dezynfekcji do 99,9%. Ostatni poziom filtracji możemy manualnie włączyć lub wyłączyć za pomocą dedykowanego przycisku dotykowego na obudowie.

Dedykowana aplikacja

Oczyszczacz Viomi Smart Air Purifier Pro może działać niezależnie i bez podłączania go do sieci WiFi, ale na tym właśnie polega jego „inteligencja” więc warto skorzystać z tej możliwości. Pierwszym krokiem jest pobranie dedykowanej aplikacji Mi Home. Tak, to ta sama, za pomocą której możemy sterować nie tylko oczyszczaczem Xiaomi, ale również innymi urządzeniami z serii Smart, np. oświetleniem, roletami oraz mnóstwem innych domowych gadżetów. To świetne rozwiązanie, bowiem pod jedną aplikacją możemy mieć we władaniu wszystkie urządzenia domowe. Poza tym możemy za jej pomocą tworzyć strefy tj. salon, kuchnia etc. Jej działanie jest proste, interfejs intuicyjny a stabilność bez zarzutu.

Sama konfiguracja sprzętu jest banalnie prosta. Wystarczy podążać wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby po kilku minutach móc sterować Viomi Smart Air Purifier Pro za pomocą aplikacji Mi Home. Oczywiście tutaj też możemy dodać urządzenie do strefy tj. np. Salon. Po przejściu do zakładki oczyszczacza mamy dostępne opcje tj. tryb pracy, włącz/wyłącz jak również poziom zapełnienia filtra HEPA oraz poziom zanieczyszczenia powietrza zarówno w pomieszczeniu, jak również na zewnątrz. Wszystko działa bez opóźnień i bardzo stabilnie.

Działanie oczyszczacza

Samo działanie oczyszczacza oceniam bardzo pozytywnie. Trudno mi oczywiście zweryfikować, czy powietrze w mieszkaniu zostało poprawnie oczyszczone. Wydajność urządzenia wg. producenta dochodzi do 60 m2. W moim mieszkaniu niespełna 50 m2 radził sobie bardzo dobrze. Poziom zanieczyszczenia PM2.5 na wyświetlaczu LED podczas działania oscyluje w okolicach 10-15 jednostek. Postanowiłem raz sprawdzić, czy sprzęt nie „oszukuje” i gdy wskaźniki jakości powietrza np. w aplikacji Kanarek wskazywały na duże zanieczyszczenie, otworzyłem na kilka minut okno. Wartości na wyświetlaczu bardzo szybko podskoczyły do około 60-70 i po zamknięciu okna, poziom powoli opadał.

Minusy? Niestety nie jest to urządzenie bezobsługowe i od czasu do czasu należy wymieniać filtr. Stan jego zapełnienia można śledzić w dedykowanej aplikacji. Podczas kilkudniowego testu, gdy oczyszczacz był uruchomiony cały czas (również w nocy), ze 100% czystości zostało 99%. Spadek 1% na 4-5 dni ciągłej pracy nie jest zbyt dotkliwy, choć to z pewnością zależy od poziomu zanieczyszczenia powietrza etc. Poza tym urządzenie raz „zgłupiało”. Bez powodu weszło w najwyższy poziom trybu pracy i pomógł dopiero miękki reset tj. wyłącz/włącz. Nie wiem co było powodem, stało się tak tylko raz i to na samym początku testu. Poza tym brak uwag.

Czy warto?

To oczywiście zależy od wielu czynników. Urządzenie w oficjalnej dystrybucji Viomi Polska kosztuje 999 złotych. To pozornie dużo, tym bardziej, że musimy dodatkowo inwestować w wymienne filtry. Ich cena zostanie opublikowana dopiero w grudniu, ale nie będzie to zapewne kwota kilkudziesięciu złotych. Napisałem, że pozornie dużo, bowiem urządzenie jest skuteczne i jakość powietrza odczuwalnie się poprawiła. Dla wielu osób, które zmagają się z chorobami górnych dróg oddechowych, korzystanie z takiego oczyszczacza może być nie tylko chęcią poprawienia jakości powietrza, ale przede wszystkim podyktowane potrzebą dbania o swoje zdrowie. Doskonale wiemy, że w wielu miastach, szczególnie na osiedlach domków jednorodzinnych lub w okolicach dzielnic przemysłowych, jakość powietrza bywa tragiczna.