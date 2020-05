Linux zastąpi Windows w Chinach? Możliwe, ale trochę to potrwa

Udostępnij:

Pewne mocarstwa, jak Rosja czy Chiny pragną uniezależnić się technologicznie od USA. To one właśnie dążą do tego, aby pozbyć się Windowsa. W Państwie Środka jest to możliwe, ale proces ten może być czasochłonny.

UOS - linuksowy system, który mógłby zastąpić Windows

Chińskie systemy operacyjne mają obecnie zaledwie około 1-procentowy udział w tamtejszym rynku. Według StatCounter, aż 86,67 proc. komputerów w Chinach korzysta z Windowsa, natomiast macOS znajduje się na 9,94 proc. maszyn. Reszta przypada Linuxowi.

Jedną z alternatyw dla Windowsa jest UOS autorstwa Union Tech. Bazuje on na Linuxie, a dyrektor zarządząjący firmy oczekuje, że w przyszłości Chińczycy będą mogli przejąć 20-30 proc. udział w segmencie systemów operacyjnych.

Kiedy to będzie? Liu Wenhuan z Union Tech zapowiada, że potrzeba będzie aż 10 lat, aby w ogóle chińskie, linuksowe systemy mogły zacząć rywalizować z Windowsem.

Udział systemów operacyjnych na PC na rynku chińskim (kwiecień 2020), fot. StatCounter

Warto jednak tutaj zaznaczyć, że w grudniu 2019 Chiny nakazały organizacjom rządowym i instytucjom publicznym pozbyć się komputerów z komponentami oraz oprogramowaniem pochodzącym z zagranicy w przeciągu trzech lat.

Ciekawe jednak, czy ta transformacja się uda, bo jednak rynek growy w Chinach jest gigantyczny, a Linux nie jest nadal platformą, która mogłaby pod tym względem skusić aż tak szerokie grono zwykłych konsumentów.