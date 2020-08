Mapa wypadków drogowych - wakacje 2020. Policja kontynuuje akcję sprzed roku

Udostępnij:

Mapa wypadków drogowych, którą Policja publikowała w zeszłoroczne wakacje, spotkała się z pozytywnym odbiorem internautów. Służby zdecydowały się więc na kolejną edycję akcji, w ramach której codziennie będą przedstawiać specjalną grafikę informującą o tragediach, do których dochodzi na krajowych drogach.

- Każdego dnia, przez okres wakacji, prezentowana będzie mapa z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. Bieżąca aktualizacja, w tym wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonienie do refleksji użytkowników dróg oraz zachęcenie mediów do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym - czytamy na oficjalnej stronie Policji.

Mapa jest dostępna pod tym linkiem.

Nową funkcją w tegorocznej mapie jest możliwość uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu jak np. jego rodzaj oraz liczba zabitych z podziałem na użytkowników dróg. Jak informują policjanci, mapa z aktualnymi danymi będzie wyświetlana codziennie na ekranach firmy Screen Network, znajdujących się na terenie kraju. Bieżące wiadomości dotyczące sytuacji na polskich drogach będą przekazywane bezpośrednio z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

- Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, w tym nadmierna prędkość, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze - alarmują funkcjonariusze Policji.