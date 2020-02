Mapy Google na Surface Duo i wpadka podczas prezentacji. Microsoft musiał kręcić dubla

Pokaz możliwości Surface Duo podczas wczorajszej prezentacji Microsoft 365 Developer Day nie obył się bez wpadki. Podczas demonstracji urządzenie kilkukrotnie nie zareagowało na dotyk i gesty prezentera. Co więcej, po wszystkim Microsoft dograł nieudane sceny jeszcze raz, a następnie wideo posklejano w całość i opublikowano.

Microsoft podczas ostatniej prezentacji dla deweloperów próbował pokazać, jak fenomenalnym urządzeniem jest Surface Duo. To składany smartfon, czy może raczej tablet, patrząc na jego rozmiary. Nie będzie należeć do tanich urządzeń i z tego względu chcielibyśmy spodziewać się po nim dużo dobrego. Microsoft chciałby nam to pokazać, ale coś nie wyszło.

Nowa prezentacja Surface Duo szła jak po maśle, ale do pewnego momentu. Kiedy prezenter miał przedstawić, jak potem sam to ujął świetne funkcje obsługi gestami, urządzenie odmówiło posłuszeństwa. Podczas próby otwarcia Map Google w pozycji dwuekranowej aplikacja zniknęła, a potem nawet nie chciała się uruchomić. Prawdopodobnie pojawił się problem z obsługą dotyku. Po zakończeniu prezentacji na żywo, pokaz możliwości Surface Duo w Google Maps nagrano ponownie.

Microsoft has edited its footage of the Surface Duo demo fail and reshot it for a video posted after the event. It's a stealthy edit, but it does give us a first public demo of Android apps on the Duo. Details: https://t.co/oLjmalYuQ4 pic.twitter.com/anHZFUYv94