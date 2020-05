Mapy Google przemawiają nowym głosem. Jarosław Juszkiewicz żegna się z kierowcami

Mech obrasta zacienioną stronę drzewa. Będzie to jednak strona północna tylko wtedy, jeśli drzewo stoi np. w polu. Jeśli jest zacienione np. przez inne drzewa, to mech może rosnąć też z innych stron. Podobnie jest z mrowiskiem, które chce "złapać" jak najwięcej słońca. Jeśli nic go nie zasłania, to spadzista strona wskaże południe (najbardziej nasłoneczniony kierunek), ale jeśli jest np. w lesie, to nachylenie może być np. uzależnione od terenu. Słońce zachodzi dokładnie na zachodzie, a wschodzi dokładnie na wschodzie w Polsce tylko w okresie równonocy wiosennej i jesiennej. Poza tymi okrasami kierunki są przesunięte na południe (zimą) i na północ (latem). Gwiazda polarna faktycznie zawsze wyznacza kierunek północy (na półkuli północnej). W żadnym wypadku nie jest to diss Jarosława Juszkiewicza, ot taka ciekawostka.