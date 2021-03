"Masz prawo do zwrotu podatku" – Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami

Udostępnij:

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na kampanię phishingową, w ramach której do skrzynek e-mail Polaków trafiają fałszywe wiadomości sugerujące możliwość szybkiego otrzymania zwrotu podatku. Ktoś nakłania odbiorców do kliknięcia w link, który w rzeczywistości prowadzi do spreparowanej strony niemającej związku z działaniami polskich urzędów skarbowych.

Jeśli ofiara uwierzy w treść komunikatu i skorzysta z fałszywego łącza, trafi na stronę, która zapewne przypomina autentyczne serwisy rządowe, jednak w praktyce jest tylko ich wierną kopią. Jak podaje Ministerstwo Finansów, odbiorcy są nakłaniani do wypełnienia formularza rzekomo niezbędnego do otrzymania zwrotu podatku, ale w praktyce to narzędzie w rękach oszustów, którzy w ten sposób wyłudzają dane osobowe i kart kredytowych.

Przykładowa wiadomość ma następującą treść:

Drodzy Klienci



Masz prawo do zwrotu podatku w wysokości 634.79 PLN



Prześlij poniższy formularz, abyśmy mogli go przetworzyć



Prosimy o jak najszybszy zwrot pieniędzy.



Uzyskaj dostęp do formularza



Kontynuacja procesu zwrotu kosztów może zająć do 24 godzin.



Ten proces może zostać opóźniony, jeśli formularz zwrotu nie zostanie prawidłowo przesłany

Jak widać, kampania nie jest szczególnie dobrze przygotowana choćby z uwagi na łamaną polszczyznę w treści. Niestety jednak, z pewnością część osób zawierzy komunikatowi i odruchowo skorzysta z załączonego w treści linka. Zdecydowanie nie należy tego robić, a poniższą wiadomość traktować ze szczególną ostrożnością. Ministerstwo prosi, by po otrzymaniu takiej lub podobnej wiadomości, niezwłocznie skontaktować się z instytucją poprzez e-mail na adres incydent@mf.gov.pl.

Kiedy oszuści wejdą w posiadanie numerów karty kredytowej ofiary, kolejnym krokiem będzie próba kradzieży pieniędzy z jej konta. W takiej sytuacji warto niezwłocznie skontaktować się z bankiem i podjąć odpowiednie działania zmierzające do blokady karty i/lub próby zablokowania transakcji i odzyskania pieniędzy.