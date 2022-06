T-mobile ostrzega przed wiadomościami z fałszywej domeny

Z opublikowanego na Twitterze wpisu wynika, że przestępcy korzystają z adresu w domenie t-systems-polska, który jest łudząco podobny do tego prawdziwego , wykorzystywanego przez firmę T-mobile. Sama kampania, jak można wywnioskować z rozsyłanych wiadomości, celuje w osoby zajmujące się zakupami sprzętu w firmach.

Sama treść wiadomości, po dokładniejszym wczytaniu się, zdradza, że w rzeczywistości jest to oszustwo. Niegramatyczne zwroty, niewłaściwe wykorzystanie form osobowych czy kalki językowe niemalże w każdej sytuacji powinny dawać nam do myślenia i zapalać ostrzegawczą lampę, iż możemy mieć do czynienia z oszustwem.