Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów. W SMS-ach straszą sądem

W wiadomości znajduje się też link przekierowujący do strony z płatnością, która wymusza od nas podanie wrażliwych danych. Ich bezrefleksyjne wpisanie to najprostszy sposób na utratę oszczędności, a w niektórych przypadkach również i tożsamości. Numery telefonów, na które przychodzą wiadomości, najprawdopodobniej zostały ujawnione podczas jednego z wycieków danych.

To kolejny przykład kampanii phishingowej, w której przestępcy próbują odwoływać się do emocji potencjalnych ofiar. Liczą, że strach spowodowany obawami przed konfrontacją z urzędem skarbowym nakłoni niektóre osoby do ujawnienia swoich danych, w tym danych logowania do bankowości internetowej. Dlatego w takich sytuacjach warto zachować szczególną czujność. Dodatkowo zawsze można skontaktować się bezpośrednio z rzekomym nadawcą wiadomości i zweryfikować prawdziwość otrzymywanych komunikatów.