Mercedes GLC 300e Coupe: System zarządzania energią, asystent podróży i audio Burmester

Ostatnio miałem okazję jeździć wieloma autami hybrydowymi w różnych konfiguracjach. Były to głównie hybrydy plug-in, czyli z możliwością podłączenia do prądu i doładowania baterii. Jak to wygląda w przypadku Mercedesa GLC 300e?

System zarządzania energią oraz rekuperacja

Napęd hybrydowy składa się z silnika spalinowego o mocy 211 KM oraz silnika elektrycznego, który generuje 122 KM oraz aż 400 Nm. Moc systemowa układu to 320 KM, a moment obrotowy sięga poziomu 700 Nm. Oczywiście nie jest to auto sportowe i nie do takiej jazdy zostało stworzone, ale osiągi (przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 5,7 s) są więcej niż przyzwoite. O wiele ważniejsza jest jednak wydajna jazda, możliwość przejechania sporego dystansu na samym prądzie oraz umiejętna jazda z wykorzystaniem rekuperacji etc. I tutaj pojawia się słowo klucz – „umiejętna”.

Auto jest dość ciężkie, więc zestaw akumulatorów o pojemności 13,5 kWh nie wystarcza na wiele. Wystarczy mocniej wcisnąć pedał gazu, aby do akcji włączył się silnik spalinowy. Poza tym trzeba bardzo umiejętnie korzystać z pedału przyspieszenia, aby w trybie w pełni elektrycznym przejechać około 40 km. Nie jest to wielka sztuka, ale trzeba wykazać się spokojem i cierpliwością. Naturalnie w każdej chwili wspiera nas system zarządzania energią oraz liczne wykresy i ustawienia, które obrazują przepływ energii, jej zużycie, deklarowany zasięg itp.

Możemy oczywiście żonglować trybami jazdy, jak również przełączyć się w tryb oszczędzania energii. Wtedy silnik elektryczny wtrąca się o wiele rzadziej, zaś w większości przypadków pracuje silnik spalinowy i stara się utrzymać zadany poziom naładowania akumulatorów. Przydatne, jeśli chcemy dojechać do celu np. do miasta, w którym obowiązują strefy „zielone” itp. Wtedy warto również korzystać z rekuperacji, aby np. w trasie odzyskać kilka procent energii. Jak to działa? Dość zaskakująco.

Otóż system rekuperacji jest aktywny. Co to oznacza? Aktywny system rekuperacji reaguje na sytuację na drodze. Korzysta on z kamer i radarów, a następnie reguluje stopień rekuperacji do panujących warunków na drodze. Gdy ruch jest spory, poziom rekuperacji jest wysoki. Podczas jazdy w trasie z równomierną prędkością, odjęcie gazu nie spowoduje wyraźnego hamowania, a auto będzie toczyło się siłą rozpędu. Na początku wrażenie jest dość dziwne, ale dość szybko się do tego przyzwyczaiłem i przyznam, że było to dość przydatne. Ba! W wielu sytuacjach działa to jak aktywny tempomat i może zminimalizować skutki kolizji w mieście.

Jeśli chodzi o skuteczność rekuperacji, cudów oczywiście nie ma. Ale ze względu na fakt, że auto jest dość ciężkie, a tradycyjny układ hamulcowy aktywuje się dopiero podczas zatrzymywania i w sytuacjach awaryjnych, podczas hamowania z prędkości 140 km/h do około 30-40 km/h, szacunkowo uda się odzyskać energię, która wystarczy do przejechania około 1 kilometra w trybie elektrycznym.

Asystent podróży

Prawdę mówiąc nie wiem jak to się nazywa w nomenklaturze Mercedesa, ale jest to rozwinięcie funkcjonalności nawigacji. Otóż w systemie MBUX znajdziemy wiele funkcji pozwalających m.in. na odnalezienie w okolicy ciekawych miejsc np. restauracji, hoteli itp. Wiem, to nic specjalnego, bowiem większość nawigacji ma taką funkcję, ale niewiele z nich korzysta ze wsparcia takich serwisów jak Yelp czy TripAdvisor.

W rezultacie mamy dostęp do ogromnej bazy danych, zawierającej wskazówki dot. ciekawych i polecanych restauracji, pubów, tatrów itp. Większość pozycji ma także opis, oceny użytkowników itp. Naturalnie po kliknięciu w wybraną pozycję możemy się do niej kierować za pomocą nawigacji. Moim zdaniem to świetne rozwinięcie funkcjonalności.

Audio Burmester

Za każdym razem, gdy mam okazję testować Mercedesa, staram się dokładnie sprawdzić jak gra audio Burmester. Nie każdy jest fanem tego rozwiązania. System gra dość dynamicznie, faworyzując tony wysokie i średnie, ale jeśli ktoś preferuje muzykę spokojniejszą, bez uwydatnionych tonów niskich (domena muzyki dyskotekowej etc.), z pewnością będzie zadowolony. Zakres ustawień również nie budzi zastrzeżeń, zaś świetne wygłuszenie oraz bardzo dobrej jakości materiały dodatkowo potęgują wrażenie odcięcia się od otoczenia.

Podsumowanie

Mercedes GLC 300e Coupe to nowoczesna hybryda z modnym nadwoziem, która zachowała nieco klasycznej formy mimo mnóstwa nowoczesnych rozwiązań. Wewnątrz mamy wirtualne zegary, ale wkomponowane w klasyczne "tuby". Jest także duży ekran centralny, ale nie sterczy on zbyt wysoko nad deską rozdzielczą. Do tego ciekawie rozwiązany napęd hybrydowy, mnóstwo dodatkowych funkcji i możliwości, a wszystko to owinięte wysokim komfortem i niezłymi materiałami.