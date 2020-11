Microsoft CloudPC, czyli komputer jako usługa: wyciekły pierwsze szczegóły

Udostępnij:

Microsoft CloudPC to usługa przygotowywana przynajmniej od kilku miesięcy, która może zmienić rynek komputerów i podejście do ich wykorzystania przede wszystkim w firmach. Chodzi o ideę udostępniania systemu Windows i mocy obliczeniowej przez sieć, w efekcie czego na niemal dowolnym sprzęcie z szybkim internetem można by uruchamiać wiele zaawansowanych programów. Do sieci wyciekły właśnie pierwsze konkretne informacje na ten temat.

Jak podaje MSPowerUser powołując się na wiadomości od znanego na Twitterze użytkownika WalkingCat, usługa Microsoft CloudPC bazująca na Pulpicie zdalnym będzie oferowana w trzech wersjach: Lite, Standard oraz Advanced. W podstawowej (i siłą rzeczy zapewne najtańszej) dostępne będą dwa wirtualne procesory, 4 GB pamięci operacyjnej i dysk SSD o pojemności 96 GB. Taki plan ma być zoptymalizowany do ogólnego użytku.

Bardziej wymagający użytkownicy będą natomiast mogli skorzystać z lepszych konfiguracji. Plan Standard wprowadza 8 GB RAM-u i został stworzony do zaawansowanych obliczeń, wydajności i szybkości, zaś najwyższy Advanced to już 3 wirtualne procesory i lepsza grafika stworzona z myślą o skalowaniu i przetwarzaniu danych. Niewykluczone jednak, że dostępne opcje będą się zmieniać z czasem.

Już teraz wiadomo także, że serwis będzie osiągalny z poziomu strony cloudpc.microsoft.com, gdzie znajdzie się konfiguracja usługi. Później Zdalny pulpit będzie dostępny na wiele sposobów, w tym z aplikacji dostępnej na Windowsa, macOS-a, Androida i iOS-a. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Microsoft CloudPC ma mieć oficjalną premierę w 2021 roku.