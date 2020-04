Microsoft Edge: wkrótce synchronizacja rozszerzeń, surferska mini-gierka i inne

Udostępnij:

Microsoft wydał właśnie nową wersję Microsoft Edge Beta z oznaczeniem 83. Wprowadza ona kilka istotnych zmian. Oprócz tego firma z Redmond udostępniła także nową wersje Edge dla deweloperów, która z kolei doda jeszcze inne nowe funkcje.

Wersję Microsoft Edge Beta 83 sprawdzały przez sześć tygodni osoby korzystające z kanałów testowych Canary i Dev. Nowości, jakie się w niej znajdują to przede wszystkim synchronizacja rozszerzeń między przeglądarką w wersji PC a mobilną, jak również opcja dodania wszystkich otwartych kart do Kolekcji.

Nowe funkcje zyskuje także wbudowane narzędzie do edycji PDF-ów, jak również czytnik immersyjny, który pozwoli nam skupiać się na jednej linijce tekstu.

Jest także mały akcent growy. Wszyscy doskonale znamy dinozaura skaczącego nad kaktusami na pustyni z Chrome. Microsoft postanowił nie być w tym aspekcie gorszy i stworzył mini-gierkę z surfowaniem. Pojawia się ona wtedy, gdy utraciliśmy połączenie z internetem. Wersję Beta można pobrać ze strony Microsoft Edge Insider.

Tak wygląda nowa mini-gierka w Microsoft Edge, fot. Windows Central

W międzyczasie na kanał Dev trafiła jeszcze nowsza wersja przeglądarki, z oznaczeniem 84. Ma ona trzy funkcje, z czego jedna szczególnie ważna. Jest ona związana z trybem pełnoekranowym, gdzie uzyskamy także dostęp do kart i paska adresu bez wychodzenia z tego trybu – jest to tzw. Shy UI.

Dwie inne nowości to bardziej funkcje dla sektora Enterprise. W jednej z nich będzie można za pomocą polityki zarządzania wyłączyć możliwość utworzenia skrótu do Edge'a na pulpicie (jeśli organizacja preferuje czyste pulpity). Druga z nich to opcja wyłączenia przeglądania PDF-ów przez wbudowany czytnik Edge'a. Wtedy użytkownicy otrzymają stosowne powiadomienie.

Następna publiczna aktualizacja dla przeglądarki Edge nastąpi w połowie maja. Microsoft przeskoczy o dwie wersje wzwyż, ze względu na to, by zgrać się z kalendarzem uaktualnień Chromium.

Stabilna, konsumencka wersja Microsoft Edge na Windowsa i macOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.