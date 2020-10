Microsoft istną maszyną do zarabiania pieniędzy. Najnowsze wyniki imponują

Udostępnij:

Firma Microsoft ogłosiła właśnie wyniki finansowe za Q1 2021, czyli pierwszy kwartał roku fiskalnego 2021. Na początku warto zaznaczyć, że rok fiskalny u Microsoftu nie pokrywa się z kalendarzowym, stąd ta rozbieżność. Niemniej, ostatni kwartał dla Microsoftu zakończył się bardzo imponująco - na wszystkich głównych frontach.

Microsoft przebił prognozy. Sprzyjała mu pandemia

Analitycy przewidywali, że Microsoft odnotuje dochód w wysokości 35,7 miliarda dolarów przy tzw. współczynniku zysku na akcję wynoszącym 1,54 dolara. Potentat z Redmond osiągnął jednak w rzeczywistości znacznie lepsze wyniki.

Dochody firmy wzrosły o 12 procent rok do roku - sięgając 37,2 mld dol. przy zysku na akcję wysokości 1,82 dol. Z kolei dochód netto wyniósł 13,9 mld dol.

Microsoft podzielony jest na trzy działy operacyjne:

Productivity and Business Processes (obejmujący Office i Office 365, rozwiązania CRM/ERP, czyli Dynamics oraz LinkedIn)

Intelligent Cloud (obejmujący Azure)

Personal Computing (Windows, Xbox, Surface)

Wszystkie trzy działy operacyjne Microsoftu na plusie

Wszystkie trzy główne działy odnotowały spory wzrost, z czego największy w przypadku Intelligent Cloud (czyli usług tzw. inteligentnej chmury). Tutaj Microsoft doczekał się wzrostu dochodów o 20 proc. rok do roku, z czego serwery i usługi w chmurze podskoczyły o 22 proc., a Azure aż o 48 proc. Łącznie Microsoft zarobił tutaj (mowa o dochodach) 13 mld dolarów.

Drugi w kolejności był dział produktywności i procesów biznesowych, z czego największy wzrost dochodów dotyczył usług Dynamics (19 proc.) i LinkedIn (16 proc.). Liczba abonentów usługi Office 365 sięgnęła 45,3 mln użytkowników, a Microsoft Teams - 115 mln (dzienna). Dochody Microsoftu za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2021 wyniosły 12,3 mld dolara (wzrost o 11 proc.).

Spory wzrost także miał miejsce w przypadku działu komputerów osobistych, do których zaliczane są w nomenklaturze firmy także konsole Xbox. Tutaj dochody skoczyły o 6 procent do góry i wyniosły 11,8 miliarda. Najwięcej, co może być zaskoczeniem, zyskały tutaj produkty z rodziny Surface (37 proc.), podczas gdy dział Windows odnotował wzrost o 13 proc., a Xbox (jako zawartość i usługi) - 30 proc.

Szybkość cyfrowej transformacji miarą rozwoju

"Dokonujemy innowacji we wszystkich gałęziach naszej działalności, aby pomóc naszym konsumentom działać szybciej, elastyczniej i redukować koszty" - napisał dyrektor generalny Satya Nadella. CEO Microsoftu uważa, że rozwój gospodarczy dla biznesów będzie w najbliższej dekadzie uzależniony od szybkości transformacji cyfrowej.

Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość dla Microsoftu - 12 listopada 2020 r. debiutują nowe konsole Microsoftu, Xbox Series X i Series S. Następny kwartał może upłynąć pod znakiem dużego wzrostu dla działu Xbox.

