Microsoft przejmuje Nuance zajmujące się rozpoznawianiem mowy

Kolejna firma najprawdopodobniej trafi pod skrzydła Microsoftu. Nuance, zajmująca się m.in. algorytmami do rozpoznawania mowy, ale znana także z chatbota odpowiadającego na pytania dotyczące Covid-19, miała zostać zakupiona przez korporację już wczoraj.

O przejęciu Nuance przez Microsoft donosi w swoim materiale CNBC. Wszystko wskazuje na to, że korporacja planuje zwiększyć zakres swojej działalności poprzez kupowanie już dobrze prosperujących firm posiadających ciekawe rozwiązania technologiczne. Plany dotyczące ewentualnego przejęcia Nuance miały rozpocząć się już w grudniu zeszłego roku, kiedy to Microsoft po raz pierwszy skontaktował się z firmą w sprawie jej zakupu.

Dane podane przez CNBC wskazują, że Microsoft planuje zapłacić za Nuance około 56 dolarów za akcję. Oznacza to, że Nuance osiągnęłoby wartość kapitału własnego na poziomie około 16 miliardów dolarów. Co ciekawe, jeżeli wszystkie te informacje zostaną potwierdzone, to Nuance będzie drugim co do wielkości przejęciem Microsoftu. Wcześniej firma zdecydowała się wyłożyć 27 miliardów dolarów za zakup LinkedIn w 2016 roku.

Nuance swoje przychody osiąga sprzedając narzędzia do rozpoznawania i transkrypcji mowy podczas wizyt lekarskich, rozmów z obsługą klienta lub poczty głosowej. Jak podaje firma, jej klienci mogą spędzać nawet 45 procent mniej czasu na dokumentacji, a także rejestrować całą historię pacjenta dzięki technologii opartej na sztucznej inteligencji. Ma to zapewnić zwiększenie wydajności, obniżyć koszty i poprawić jakość pozyskanej dokumentacji klinicznej.

Wszystkie szczegóły dotyczące transakcji prawdopodobnie zostaną ogłoszone już dzisiaj. Pozostaje otwartym pytanie jak przejęcie Nuance wpłynie na dotychczasowe usługi Microsoftu. Szczególnie, że firma Microsoft posiada już własne narzędzia do transkrypcji mowy na słowa pisane.