Microsoft: rekordowe przychody dzięki konsolom Xbox i Game Pass

Firma Microsoft opublikowała swoje wyniki finansowe za drugi kwartał swojego roku fiskalnego 2021. Dane obejmują okres od 1 października do 31 grudnia 2020 r., bo tak definiuje swoje okresy rozliczeniowe amerykański gigant. Dochód Microsoft były ogromny, a dużą w tym rolę odegrały nowe konsole Xbox, gry wideo oraz abonamenty.

Microsoft odnotował przychody rzędu 43,1 miliarda dolarów, z czego zysk netto to 15,5 mld dol. Przychody wzrosły o 17 procent, natomiast zysk netto aż o 33 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Ta druga wartość jest szczególnie dla firmy ważna, bo są to pieniądze, które zarobiła "na czysto".

Najbardziej rozwojowymi gałęziami biznesu firmy okazały się marka Xbox w sensie sprzętu i usług, segment sprzętu Surface (laptopy hybrydowe) i urządzenia 2w1) oraz usługi chmury obliczeniowej (Azure). To one odnotowały największe wzrosty.

Pomimo debiutu 10 listopada 2020 r. Xbox Series X i S przyczyniły się do wzrostu sprzedaży sprzętu z kategorii Xbox aż o 86 procent. Według dyrektora generalnego Microsoftu, Satyi Nadelli, konsole te miały najlepszą sprzedaż w pierwszym miesiącu w historii produktów Microsoftu. Nie padły konkretne liczby, bo firma od dawna nie uważa sprzedaży sprzętu za miarę własnego sukcesu, ale słowa te brzmią optymistycznie.

Jeśli chodzi o usługi, zyski z nich zwiększyły się o 40 proc. rok do roku. Duża w tym zasługa usługi Xbox Game Pass oraz wyłaniającego się serwisu strumieniowania gier na smartfonach - xCloud.

Z Usługi Xbox Game Pass korzysta obecnie 18 milionów abonentów, co jest liczbą większą o 3 mln w porównaniu do września 2020 r. Usługa Xbox Live ma natomiast ponad 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie.

Łącznie dział gier Microsoftu za drugi kwartał roku fiskalnego 2021 odnotował większy dochód aż o 51 procent.

Dobra sytuacja działu gier w dużej mierze wynika z premier Xbox Series X|S, ale nie tylko. Widać jak na dłoni, że strategia oferowania gier w ramach subskrypcji Game Pass sprawdza się.

W pierwszej połowie roku Microsoft oficjalnie sfinalizowanie przejmowanie spółek ZeniMax/Bethesda. Ich przejęcie kosztowało amerykańskiego potentata 7,5 miliarda dolarów.

Niedawno Microsoft znalazł się pod ostrzałem przez zapowiedź podwyżki ceny usługi Xbox Live Gold (umożliwiającej rozgrywkę przez internet i dostęp do kilku bonusowych gier co miesiąc).

Potrzeba było jednak mniej niż 24 godziny, aby korporacja pod naporem negatywnych reakcji zmieniła plany i nie tylko nie podnosiła cen, ale i zniosła obowiązek posiadania abonamentu do grania w gry free-to-play typu "Fortnite".