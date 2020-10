Microsoft udaremnił potężny atak hakerski na USA. Stali za nim Rosjanie

Udostępnij:

Firma Microsoft wraz z kilkoma amerykańskimi organizacjami rozbiła sieć botów zwaną Trickbot. Stojący za operacją sprawcy mogli mieć intencje zdezaktywowania systemów komputerów służących do przeprowadzania wyborów w USA.

Aby udaremnić rosyjską operację, Microsoft potrzebował federalnego nakazu sądowego, który pozwolił na wyłączenie adresów IP powiązanych z usługami Trickbota.

Gigant z Redmond przeanalizował łącznie około 61 tysięcy próbek złośliwego oprogramowania, jakie rozsyłała sieć botów. Dopiero wtedy był w stanie podjąć właściwe kroki, współpracując między innymi z amerykańskim Cyber Command, czyli narodową agencją ds. cyberbezpieczeństwa oraz dostawcami usług telekomunikacyjnych i producentami oprogramowania do zabezpieczeń (ESET, Symantec).

Trickbot odpowiadał za rozsyłanie złośliwego oprogramowania (tzw. malware), tworząc siatkę komputerów i urządzeń "zombie", które po zainfekowaniu służyły do dalszego wykonywania ataków z żądaniem okupu (tzw. ransomware). Ataki dotyczyły nie tylko komputerów, ale i urządzeń tzw. internetu rzeczy (czyli innego typu urządzeń elektronicznych mogących połączyć się z siecią). Gdy sieć botów infekowała jeden komputer, zyskiwała dostęp do kontaktów mailowych, do których wysyłała złośliwy kod.

Operacja trwała 10 dni, a Microsoft wraz z Cyber Command w tym czasie robili wszystko co mogli, aby oszukać i przechytrzyć serwery botnetu oraz ich operatorów, tak aby odcięły się wzajemnie od połączenia. Wymagało to stworzenia milionów fałszywych rekordów o rzekomych nowych ofiarach.

Niestety Tom Burt, szef działu bezpieczeństwa w Microsofcie uważa, że przestępcy stojący za atakiem będą mogli ponownie zaatakować, zmieniając nieco sposób działania i swoje podejście. Trickbot może być zaangażowany ponownie do tego celu. Został on wyłącznie odcięty z zainfekowanych maszyn i nie będzie mógł ze swojego punktu dostępu zarażać dalszych urządzeń.