Najlepsze antywirusy na Androida. Ranking AV-TEST na 2020 rok

Udostępnij:

Niezależna organizacja AV-TEST sprawdziła skuteczność oprogramowania antywirusowego dla urządzeń z systemem Android. Czy warto korzystać z programów zabezpieczających, a może ich skuteczność jest znikoma? Antywirusy jednak mają sens.

"Instalowanie aplikacji tylko z bezpiecznych źródeł" - to jedno z ustawień polecanych przez Google, które teoretycznie ma zabezpieczyć użytkowników przed cyberatakami. W praktyce to nadal o wiele za mało. Chociaż może was to zaskoczyć, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zalecają korzystanie z programów antywirusowych na Androida.

Aplikacje antywirusowe dla Androida jak dotąd nie cieszyły się dobrymi opiniami wśród użytkowników. Głównie dlatego, że bardzo obciążały urządzenia, co w przypadku starszych modeli smartfonów mogło powodować irytację. Jak dotąd w ocenie użytkowników nie słynęły również ze skuteczności, ale nowy raport AV-TEST wskazuje, że były to błędne opinie.

Zespół organizacji AV-TEST przez pół roku testował aplikacje antywirusowe na Androida. Korzystano ze smartfonów z wersją 8.0 (Oreo) systemu operacyjnego. Poniżej znajdziecie listę testowanego oprogramowania:

AhnLab

Avast

AVG

Avira

Bitdefender

F-Secure

G Data

Ikarus

Kaspersky

McAfee

NortonLifeLock

securiON

Trend Micro

Eksperci z AV-TEST kierowali się standardową procedurą testową organizacji. Sprawdzali aplikacje na podstawie trzech głównych kategori: Ochrona, Wydajność i Użyteczność. W każdej z nich, oprogramowanie mogło uzyskać maksymalnie sześć punktów, co łącznie dawało 18-punktową skalę. W teście wzięto też pod uwagę zabezpieczenia Google Play Protect.

Jak widać, aż pięć z testowanych aplikacji otrzymało maksymalną notę 18/18. Jednocześnie zespół z AV-TEST wskazuje, że nie warto polegać na zabezpieczeniach Google Play Protect. Pod względem bezpieczeństwa, ten system zdobył... 0 punktów. Niżej znajdziecie wyjaśnienie, dlaczego Play Protect otrzymał tak niską notę.

Najlepsze antywirusy na Androida według AV-TEST to:

Podczas, gdy większość programów antywirusowych radziła sobie z wykrywaniem złośliwego oprogramowania całkiem nieźle, to Google Play Protect wypadł fatalnie. Nie należy na nim polegać. Współczynnik wykrycia złośliwego oprogramowania wyniósł 64,4 proc. wśród nowych aplikacji. Co więcej, system dokonał fałszywego alarmu około 50 razy w przypadku aplikacji pobranych ze Sklepu Play oraz 80 razy w przypadku programów pochodzących z innego źródła.

W badaniu wzięto pod uwagę około 10 tysięcy aplikacji zainfekowanych "na świeżo", oraz zestaw odniesienia, czyli kolejne 10 tysięcy złośliwych apek, ale tych dobrze już znanych. Tak więc w pierwszym przypadku Google Play Protect przepuścił około 3500 złośliwych aplikacji. W przypadku zestawu znanych malware wynik również nie był zadowalający. Współczynnik wykrycia wyniósł zaledwie 45,4 proc., więc Google Play Protect pomija średnio od 3500 do 5500 złośliwych aplikacji.

Programy antywirusowe na Androida znajdziecie w naszym katalogu oprogramowania.