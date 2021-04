Narodowy Spis Powszechny ma poważny błąd. Możesz trafić do więzienia

Udostępnij:

Od 1 kwietnia można już wypełnić przez Internet Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jakie dane są niezbędne do zalogowania? Niestety takie, które mogą znać też osoby trzecie.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Jeżeli odmówimy wzięcia udziału, to możemy liczyć się z grzywną nawet do 5000 zł. I niekoniecznie musi to od nas zależeć. Ktoś może nam zablokować możliwość dostępu do internetowych zgłoszeń. Twórcy serwisu nie do końca przemyśleli kwestie bezpieczeństwa.

Wystarczy, że dana osoba zna nasz numer PESEL oraz nazwisko panieńskie matki. Nie oszukujmy się, dostęp do takich danych posiada wbrew pozorom wiele osób. Zapisujemy je chociażby na umowach o wynajem czy sprzedaż mieszkania/samochodu. W praktyce jest tego znacznie więcej. PESEL danej osoby można znaleźć chociażby w KRS.

Narodowy Spis Powszechny – możesz iść do więzienia, jeśli ktoś skłamie za ciebie

Te informacje można wykorzystać, aby założyć hasło na konto w internetowej platformie do wypełniania spisu powszechnego. Nie ma nawet możliwości zresetowania hasła. Jedynym wyjściem awaryjnym w takim przypadku jest korzystanie z ePUAP, czyli logowania poprzez e-dowód lub profil zaufany. Najlepiej zalogujcie się na swoje konta czym prędzej, aby ustawić hasło, zanim ktokolwiek postanowi narobić wam problemów. Niestety, ale to jedyne rozsądne wyjście w tym momencie.

Co więcej, po zalogowaniu do serwisu, obca osoba może wypełnić za nas spis powszechny. Jeżeli skłamie, to zgodnie z art. 56 ustawy o statystyce publicznej może grozić nam kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Tutaj znajdziesz informacje, jak poprawnie wypełnić Narodowy Spis Powszechny.