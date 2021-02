Nintendo DS Lite: ktoś znalazł sposób na podłączenie konsoli do telewizora

Nintendo DS Lite to kieszonkowa konsola, na punkcie której oszalał swego czasu cały świat, a rozeszła się w nakładzie ponad 154 mln egzemplarzy. Jak się okazuje, gadżet do grania przenośnego można także podłączyć do telewizora - a fakt ten odkryto dopiero po prawie 15 latach od premiery modelu Lite.

Grupa entuzjastów technologii tworząca projekt LostNintendoHistory odkryła, że w układzie SoC konsoli znajduje się przetwornik sygnału kompozytowego wideo. Przy zastosowaniu przejściówki własnej konstrukcji (NDS TV Out), Nintendo DS Lite udało się podłączyć do telewizora, choć potrzebne były modyfikacje - zarówno sprzętowe, jak i programowe. Nie była to kwestia wyłącznie odnalezienia pinów i podłączenia złącza kompozytowego.

NDS TV OUT for Nintendo DS Lite is now a reality! A hidden feature by Nintendo now brought to light.

This has also been thanks to @FNouwt .

And thanks also to @pedro_javierf

Teamwork: @LostNintendoHt

Stay tune to our repo, we will release it! https://t.co/lO3gYgRxsx pic.twitter.com/rnXAdLsO5f