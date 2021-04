Nintendo Switch zaktualizowany do wersji 12.0.0, ale pewnie nawet tego nie odczujesz

Udostępnij:

W przeciwieństwie do grudniowego update'u 11.0.0 i mimo wyraźnie podbitego numerka, nowe oprogramowanie konsoli Nintendo Switch to tylko bugfix.

Software 12.0.0 wjechał na Switcha i Switcha Lite wieczorem 5 kwietnia, ale to debiut zdecydowanie z gatunku tych subtelnych. W changelogu znajdziemy tylko jedną zmianę. Mianowicie naprawiono ponoć błąd powodujący przerwanie archiwizacji save'ów w chmurze, występujący w sytuacji, gdy pojawia się chwilowe zaburzenie łączności z siecią.

Żeby było bardziej enigmatycznie, tym razem Nintendo nie wspomina nawet o mitycznej poprawie stabilności. Słowem, numerek może i wysoki, ale zmian jak na lekarstwo.

Switch Software 12.0.0, fot. dobreprogramy (Piotr Urbaniak)

Pod względem liczby nowości fw 11.0.0 pozostaje niedościgniony

Przypomnijmy, ostatnią pełnokrwistą aktualizację Switch otrzymał w grudniu 2020 roku, gdy wydany został software 11.0.0. Wprowadzono wówczas pokaźną listę wyczekiwanych przez graczy zmian, w tym przesyłanie zrzutów ekranu za pośrednictwem kabla USB-C i sieci lokalnej, a także wspomnianą już chmurę save'ów czy priorytety pobrań.

Jeśli wierzyć w krążące po sieci pogłoski, to szybciej niż rewolucji w oprogramowaniu fani Switcha doczekają się... nowej konsoli. Jak donosił Bloomberg, pod koniec 2021 roku do sklepów powinien trafić odświeżony model pstryczka, oferujący m.in. 7-calowy ekran OLED i skalowanie obrazu do 4K. Na razie jednak japoński producent te rewelacje dementuje.