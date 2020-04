Nowa aktualizacja Windows 10 wskrzesi Twój stary dysk twardy

Udostępnij:

Majowa aktualizacja Windows 10 zwana po prostu Windows 10 May 2020 Update ma odciążyć dyski HDD. Dzięki temu posiadacze starszych komputerów i laptopów powinni odczuć zwiększony komfort pracy na tym systemie.

Co się zmieni w nowej aktualizacji Windows 10?

Przede wszystkim Microsoft zmienia sposób indeksowania plików i działanie powiązanej z tym usługi Windows Search. Proces indeksowania do tej pory powodował bardzo wysokie użycie dysku twardego w przypadku nośników HDD.

Indeksowanie jest przydatne, gdyż dzięki niemu szybciej możemy odszukiwać treści na naszym komputerze, ale w przypadku dysków HDD ciągłe spowolnienia mogą być przyczyną frustracji dla wielu milionów użytkowników.

Windows 10 May 2020 Update runs faster on low-end hardware https://t.co/qP4AXJlzst pic.twitter.com/EXeZ01hffu — Windows Latest (@WindowsLatest) April 27, 2020

Microsoft w majowej aktualizacji Windowsa 10 zadba o to, aby mechanizm indeksowania nie katalogował informacji gdy używamy komputera, na przykład w trakcie przenoszenia bądź usuwania danych.

Szybkość systemu faktycznie wzrosła na dyskach typu HDD i potwierdził to już w kilku testach portal Windows Latest – zarówno na fizycznych, jak i wirtualnych maszynach.

To może być jedna z najbardziej ekscytujących zmian w Windows 10 od dawna. Co prawda posiadacze dysków SSD na tym już nie skorzystają, bo nośniki te są i tak już nieskończenie szybsze od HDD, ale nie zapominajmy, że to właśnie dyski twarde mają nadal większy udział na rynku.