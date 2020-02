Nvidia zajawia kartę inspirowaną Cyberpunk 2077. Albo dobrze nas trolluje

Udostępnij:

Cyberpunk 2077 doczeka się specjalnej, okolicznościowej karty graficznej Nvidia GeForce? Cóż, nie jest to pewne, ale tak sugerują CD Projekt Red i Nvidia na Twitterze.

W krótkiej (i niewątpliwie zainscenizowanej) wymianie zdań na Twitterze, Nvidia została zaczepiona przez CDPR pytaniem o okolicznościowego GeForce'a dla Cyberpunk 2077. W końcu odpowiedziała rozmytą fotografią, przedstawiającą kartę graficzną bardzo podobną do referencyjnych modeli serii RTX 20, tyle że zrealizowaną w zmienionej kolorystyce.

Choć zdjęcie jest intencjonalnie niewyraźne, łatwo dostrzec żółtozieloną obwolutę układu chłodzenia. Takiego połączenia nie widzieliśmy na żadnej dotychczasowej karcie zielonych.

Nvidia co prawda nie wydaje okolicznościowych kart graficznych zbyt często, w przeciwieństwie chociażby do Microsoftu i jego padów, ale to nie oznacza, że nie robi tego nigdy. Przykładowo, w listopadzie 2017 r. ukazały się dwie kolekcjonerskie wersje karty Titan Xp, nawiązujące do Gwiezdnych Wojen. Tak więc niejako szlaki zostały przetarte.

Wiadomo jednocześnie, że Nvidia bierze czynny udział w produkcji Cyberpunk 2077. Gra ma otrzymać m.in. obsługę promowanej obecnie techniki śledzenia promieni.

Titan Xp Star Wars Collectors Edition, fot. Materiały prasowe

Mimo wszystko karta graficzna wydana specjalnie dla jednej gry, i to w dodatku reprezentującej zupełnie nową markę, byłaby swego rodzaju precedensem. Świadczącym o tym, jak potężny jest marketing Cyberpunk 2077 i jak wielkie nadzieje wiążą z tym projektem udziałowcy. Choć oczywiście niewykluczone, że firmy po prostu chcą narobić szumu i tylko trollują kartą-widmo.