OLX szykuje zmiany dla użytkowników. Nowy regulamin od 7 października

Udostępnij:

OLX z dniem 7 października 2020 roku wprowadza spore zmiany dla użytkowników prywatnych, ale pojawią się także nowości dla ofert biznesowych. Jak czytamy w oświadczeniu firmy, zmiany te wynikają z ”potrzeby dostosowania dokumentu do szeregu zmian produktowych wprowadzanych w najbliższym czasie”.

Najważniejsze zmiany dla użytkowników OLX

Ustalenie limitu bezpłatnych ogłoszeń dla użytkowników prywatnych do 50 ogłoszeń w kategoriach: Moda i Dla Dzieci;

wprowadzenie nowej oferty biznesowej: Pakietu Standard w kategoriach Moda oraz Dla dzieci, co umożliwi korzystanie z rozwiązań dedykowanych dla firm m.in.: strona firmowa, import ogłoszeń przez web Api, zdjęcia katalogowe w ofercie;

uzupełnienie zapisów regulujących umieszczanie ogłoszeń, dotyczących sprzedaży kotłów na paliwa stałego;

ustalenie limitu bezpłatnych ogłoszeń w kategoriach Noclegi oraz Kwatery pracownicze na poziomie jednego ogłoszenia;

w ramach "Płatności OLX" doprecyzowana zostanie informacja o tym, co się stanie ze środkami Kupującego, gdy Sprzedający nie dokona wysyłki zakupionego przedmiotu w terminie wskazanym w Regulaminie.

Nowy regulamin OLX będzie obowiązywać od 7 października 2020 roku, chociaż początkowo firma planowała wdrożyć go już 5 października. Pełną treść oraz opis zmian znajdziecie na stronie serwisu.

Przypominamy, że we wrześniu weszło też kilka innych dużych zmian. Dotyczyły one głównie ochrony kupujących, którzy korzystali z nowej opcji "Płatności OLX". W nowym regulaminie potwierdzono, że sprzedający otrzyma pieniądze dopiero w momencie, gdy kupujący potwierdzi odbiór towaru. Pojawiła się również nowa opcja "Bezpieczne Transakcje", która zapewniała kupującemu w niektórych przypadkach prawdo do ubiegania się o rekompensatę.