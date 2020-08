Oracle dołącza do gry o TikToka. Rzucili wyzwanie Microsoftowi

Udostępnij:

Nawet niewielka część gigantycznego TikToka to łakomy kąsek. Jak informują amerykańskie media, Oracle jest w trakcie rozmów z firmą ByteDance. Dla każdego dużego przedsiębiorstwa technologicznego taka okazja jest nie do odrzucenia.

Kupno oddziałów TikToka w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Australii i Kanadzie jest iście kuszące. Aplikacja należy aktualnie do grona najbardziej popularnych na świecie i raczej nie zanosi się na to, aby kiedykolwiek miało się to zmienić. Ostatnie lata pokazują jedynie wzrost, wzrost i jeszcze raz wzrost miesięcznej liczby użytkowników. Nie licząc jednego incydent, czyli zablokowania aplikacji przez rząd Indii.

W tym przypadku nie było jednak żadnych rozmów. Ze względu na konflikt pomiędzy Chinami a Indiami, z dnia na dzień zablokowano dostęp do kilkunastu największych aplikacji, należących do chińskich koncernów. Donald Trump podpisał rozporządzenie na mocy którego użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych nie będą mogli korzystać z aplikacji WeChat. Podobne restrykcje mają objąć popularnego TikToka, ale w grę wchodzi wykupienie części oddziałów przez amerykańską firmę.

Jako pierwszy zgłosił Microsoft. I nikogo to nie dziwiło, bo firma od dawna wyrażała zainteresowanie TikTokiem. Jednakże kupno całości było raczej niemożliwe do zrealizowania. Właściciele ByteDance strzeliliby sobie w stopę dokonując takiej transakcji. Jak na ratunek pojawił się Donald Trump ze swoim ultimatum "sprzedajcie nam część aplikacji, albo zostaniecie zablokowani".

The Financial Times informuje, że od ostatnich kilku dni, zarząd Oracle prowadzi intensywne rozmowy w sprawie zakupu TikToka. Podobno są mniej więcej na tym samym poziomie co Microsoft. Larry Ellison, współzałożyciel i CEO Oracle, wyrażał swoje poparcie dla prezydenta, kiedy ten mówił o blokadzie TikToka. Ellison zorganizował również zbiórkę pieniędzy na kampanię prezydencką Trumpa.

Zakup TikToka opłaca się Ellisonowi nie tylko ze względu na ogromne zarobki generowane przez aplikację. Teoretycznie, Oracle mogłoby zwiększyć potencjał marketingowy swoich produktów. TikTok to gigantyczny generator informacji, więc takie rozwiązanie mogłoby się im nawet opłacić.