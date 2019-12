Pamięć RAM znów podrożeje, grzmią analitycy. Lepiej zawczasu zrobić zapas

Udostępnij:

Ceny pamięci utrzymują się na dobrym dla klientów poziomie. Nie zapłacimy fortuny za komplet kości. Najnowsza analiza zespołu z TrendForce DRAMeXchange sugeruje, że to ostatnie miesiące takiego stanu rzeczy. Czekają nas podwyżki.

Już na początku października informowaliśmy o innym raporcie TrendForce, który sugerował brak wahania cen do końca roku i podwyżki w późniejszym okresie 2020. Kolejna analiza potwierdza taki obrót spraw. Producenci są skłonni do powiększania swoich zapasów RAM i przygotowują się na przyszłe zamówienia.

Według TrendForce serwerowe ceny kontraktowe powinny wzrosnąć w najbliższym kwartale. Co prawda, mimo większego popytu, cały rynek można opisać jeszcze w kategoriach delikatnej nadpodaż. Choć już od ponad roku potentaci branży stosują korekty i nie powinno się to zmienić do połowy 2020 roku. Analiza podobnych przypadków na przestrzeni lat sugeruje, że czekają nas wzrosty cen. Zwykle tak się dzieje przy odwróceniu dynamiki podaży i popytu.

Serwery pociągną resztę rynku

Najbardziej będzie to odczuwalne w segmencie pamięci serwerowych. Większy popyt i wzrostowy trend na najbliższy czas wpłynie na negocjacje umów. Tworzące serwery firmy nie chcą mieć problemów z cenami i dostępnością, które notowały jeszcze niecałe dwa lata temu i przy okazji same napędzą bańkę możliwych wzrostów.

Oczywiście serwery to nie wszystko, ale ten segment ma wpływ na cały rynek pamięci RAM. Na samym początku tylko koszt serwerowego DRAM powinien wzrosnąć. DRAM dla zwykłych PC, zastosowań specjalistycznych i mobilnych produktów nieznacznie potanieje—to tylko minimalna zmiana, można traktować ją w zasadzie jak stabilne ceny. Jednak serwerowy ma podrożeć o około 5 proc.

Co więcej, z racji większego popytu na GDDR6 i malejącego na GDDR5, którymi producenci kart są coraz mniej zainteresowani, nowsze pamięci dla grafiki też zanotują wyższe ceny. Niestety serwery w końcu pociągną inne typy pamięci RAM i od połowy 2020 roku również zwykli użytkownicy komputerów domowych i biurowych odczują wzrosty cen.