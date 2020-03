Papier toaletowy w nowej odsłonie. Powstała kryptowaluta na jego cześć

W obliczu trwającej pandemii koronawirusa i wywoływanej przez niego choroby COVID-19, ludzie panicznie udali się na zakupy do sklepów. Jednym z najbardziej rozchwytywanych towarów okazał się papier toaletowy. Na temat wykupowanych całych wózków rolek powstała już masa prześmiewczych memów, ale jak widać to nie koniec.

O krok dalej poszedł Viljami Kuosmanen, programista z Monachium. Założył tzw. "kryptowalutę na ciężkie czasy", o nazwie TPC, czyli Toilet Paper Coin. Opiera się ona na blockchainie, Ethereum i trójwarstwowym papierze toaletowym - pisze twórca. Twierdzi, że w ten sposób rozwiązał światowy problem niedoboru tego niezbędnego produktu higienicznego.

I solved the global toilet paper crisis with #blockchain and #crypto.$TPC looking for early investorshttps://t.co/wtr6RtpDH6