Philips: nowe telewizory OLED z HDMI 2.1 i w 48 calach. Będzie też Mini LED TV

Philips zaprezentował nowe telewizory OLED i LCD na rok 2021 r., a także pierwsze swoje odbiorniki z podświetleniem Mini LED. Wiele z nich dysponuje bardzo ważnym obecnie, pełnym wsparciem standardu HDMI 2.1 - niezbędnego do pełni wrażeń z konsol PlayStation 5 i Xbox Series X.

Philips OLED TV na rok 2021. Znamy pierwsze modele

Portfolio telewizorów Philips OLED na rok 2021 skład się z linii:

OLED856

OLED806

OLED706

Wszystkie z nich dysponują 120 Hz matrycą OLED z obsługą HDMI 2.1. Są więc zgodne z technologiami dla graczy: zapobiegającym rozrywaniu obrazu i spadkom płynności VRR (także w postaci AMD FreeSync Premium Pro) oraz automatycznym trybem gry.

Obsługują także przesyłanie dźwięku przez HDMI eARC, które gwarantuje zwrotny kanał audio dla wszystkich podpiętych urządzeń z bezstratnym Dolby Atmos. Naturalnie wszystkie z nich są zgodne z formatami HDR: HDR10, HLG, HDR10+ oraz Dolby Vision.

fot. TP Vision/Philips

W OLED-ach z 2021 r. znajdziemy nowy procesor Philips P5, który używa algorytmów sztucznej inteligencji bazując na bogatej bibliotece wyuczonych treści z wielu kategorii obrazu, tak aby uwydatnić szczegóły w odpowiednim kontekście. Ponadto P5 korzysta także z czujnika światła otoczenia, aby zadbać o odpowiedni poziom kontrastu (także dla treści HDR z funkcją HDR10+ Adaptive) w zależności od oświetlenia pomieszczenia.

Philips OLED856 i OLED806 wyróżniają się dodatkowo 4-stronnym systemem oświetlenia Ambilight, który poprzednio był zarezerwowany jedynie dla najdroższej serii 9 Philipsa.

Ambilight to zestaw świateł rozmieszczonych z tyłu telewizora, które reagują na to, jaki kolor obrazu znajduje się w danym momencie na ekranie i odbijają go na ścianę, często tworząc kombinacje różnych barw.

Funkcja ta jest również dostępna w trybie czuwania, nawet gdy telewizor jest wyłączony - a my możemy ustawić dowolnie wybrany kolor.

Oprócz serii 856 i 806 (różnią się podstawkami), w tym roku ukaże się również Philips OLED706, który ma być modelem przystępniejszym cenowo. Mimo wszystko znajdziemy w nim obsługę HDMI 2.1, tak jak u droższych kuzynów - Ambilight będzie tu jednak nie 4-, lecz 3-stronny.

Wszystkie ogłoszone teraz telewizory OLED Philipsa na 2021 r mają także system dźwięku 2.1 o mocy 50W z obsługą Dolby Atmos, a także dedykowanymi przetwornikami tonów niskich.

Odbiorniki posiadają preinstalowany Android 10 TV z wbudowanym Asystentem Google, który ma dedykowany przycisk na pilocie oraz jest zgodny z Amazon Alexa.

W dalszej części roku Philips ogłosi dodatkowe modele. W tym momencie wiemy, że seria 806 będzie dostępna w dwóch dodatkowych rozmiarach: 48- i 77-calowym. Wcześniej wszystkie OLED-y od Philipsa były wyłącznie 55- i 65-calowe.

Ceny i data wprowadzenia do sprzedaży są na razie nieznane

Philips na 2021 to także nowe LCD i MiniLED TV

Philips ogłosił przy okazji nowe telewizory LCD, w tym po raz pierwszy odbiorniki z podświetleniem MiniLED (czyli moduł z większą liczbą stref wygaszania, a więc lepszą czernią i kontrastem niż standardowe podświetlenie LED-owe).

Także te telewizory będą wspierać HDMI 2.1 i wszystkie wyżej wymienione przy okazji OLED-ów funkcje. Obsługują one te same formaty HDR co OLED-y i także posiadają Android TV w wersji 10, jak również Ambilight.

Modele z wyższej półki Philips PUS9636 oraz Philips PUS9506 będą dostępne w 65- i 77-calowych wersjach z podświetleniem typu MiniLED i matrycą VA 120 Hz. Znajdziemy w nich również nowy procesor obrazu Philips P5. Poziom opóźnień w grach to 18 ms.

Mają one również 95 proc. pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3, a najlepsze modele do 1500 i 2000 cd/m2 jasności HDR (chodzi o wartość szczytową).

Czym się od siebie różnią? Dźwiękiem. W modelu PUS9636 mamy system 3.1.2 Bowers & Wilkins z Dolby Atmos, z dedykowanymi głośnikami wysokościowymi. Z kolei w PUS9506 mamy nieco skromniejszy zestaw 2.1, bez głośników skierowanych ku górze.

fot. TP Vision/Philips

Model PUS9206 ma być propozycją nieco przystępniejszą cenowo, podobną do PUS9506, ale nieco skromniejszą, choć w większości identyczną (także HDMI 2.1 i 4-stronny Ambilight). Bez podświetlenia MiniLED, lecz z bezpośrednim podświetleniem LED-owym.

Z kolei PUS8506 (The One) to budżetowa propozycja, z matrycą 60 Hz i bezpośrednim podświetleniem LED-owym i niektórymi funkcjami HDMI 2.1, ale nie pełnym wsparciem. Będziemy mieć tutaj też nieco skromniejszy, bo 3-stronny Ambilight.