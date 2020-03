PlayStation 2 obchodzi 20. urodziny. Z tej okazji – statystyki

Udostępnij:

Dzisiaj, 4 marca 2020 r., PlayStation 2 obchodzi swoje 20. urodziny. Tak, legendarna czarnula zadebiutowała na rynku 4 marca 2000 r. Fakt faktem miało to miejsce jedynie w Japonii, podczas gdy mieszkańcy Ameryki Płn. musieli czekać do października, a Europy i Australii – listopada. Niemniej powszechnie przyjęło się celebrować właśnie datę marcową.

Firma Statista przygotowała z tej okazji zestawienie 12 najlepiej sprzedających się konsol wszech czasów. Jak wiadomo, dla PS2 jest to ranking niezwykle prestiżowy, wszak zajmuje w nim pozycję numer jeden – z imponującym wynikiem 155 mln sprzedanych sztuk.

Co ciekawe, jeśli jakiś sprzęt w najbliższej przyszłości prześcignie PS2, to będzie to... PlayStation 4. Według Statisty, na koniec 2019 r. wciąż najnowszą konsolę Sony zakupiło 108,9 mln ludzi. A trzeba pamiętać, że jest ona cały czas produkowana i zapewne znajdzie jeszcze wielu swych amatorów. Na pozycji trzeciej ląduje PlayStation 1, osiągając rezultat na poziomie 102,5 mln.

Dopiero na czwartej lokacie ląduje sprzęt spoza obozu Sony, a mianowicie rewolucyjne w swoim czasie Nintendo Wii (101,5 mln). Zaraz potem jednak znów widzimy dzieło tokijskiej spółki – PlayStaton 3 (87,4 mln), która nieznacznie, ale jednak poradziła sobie z Xboksem 360 (85,8 mln). I jak tu zwątpić w legendę (i siłę przebicia) marki PlayStation? – chciałoby się zapytać.

Legendarna PS2, choć zastąpiona w listopadzie 2006 r. przez PS3, w niektórych regionach, przede wszystkim Ameryce Płd., produkowana była aż do końca roku 2013. W międzyczasie doczekała się zmniejszonego względem oryginału modelu typu Slim, i to w dwóch odmianach, a także kilku nietypowych wariacji, w tym telewizora Bravia KDL-22PX300, gdzie wystąpiła jako integralny element konstrukcji. Oficjalnie na tę konsolę wydano ponad 3,8 tys. gier, sprzedając 1,5 mld ich kopii.

