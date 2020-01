PlayStation 5. Ilu deweloperów tworzy już gry na nową konsolę?

Udostępnij:

PlayStation 5 oraz Xbox Series X zadebiutują najpewniej przed tegorocznymi świętami. Nic dziwnego, że budzą coraz większe zainteresowanie. Nie tylko graczy, ale także, a może nawet przede wszystkim twórców gier. Organizatorzy Game Developers Conference 2020 zapytali grupę ponad 4 tys. twórców o ich podejście do nowych platform.

Jak wynika ze zgromadzonych odpowiedzi, nad projektami gier na PlayStation 5 pracuje w tej chwili 11 proc. respondentów, a na Xboksa Series X – 9 proc. Dla porównania, w przypadku urządzeń bieżącej generacji, a więc PS4, Xboksa One oraz Nintendo Switch, jest to, odpowiednio: 25, 23 oraz 17 proc. Widać więc, że obecne konsole czeka jeszcze porcja świeżych tytułów, choć zainteresowanie nowym sprzętem wyraźnie daje o sobie znać.

Zresztą, dobitnie uświadamia o tym odpowiedź na pytanie numer dwa, dotyczące kolejnego projektu, gdzie aż 23 proc. twórców wskazuje na PlayStation 5, a 17 proc. na Xboksa Series X.

Teraz ciekawostka – nawet sumując wszystkie uwzględnione platformy strumieniowania (xCloud, Stadia, PS Now), zainteresowanie nadchodzącą konsolą Sony okazuje się większe niż streamingiem. Ba, streaming przegrywa również z niszowymi de facto platformami VR oraz AR, osiągając w ujęciu jednostkowym wyniki zbliżone do... gier pisanych na Linuksa.

Interesujące, co na to ludzie pokroju prezesa Qualcomm, Cristiana Amona, który kilkukrotnie z pełnym przekonaniem wygłaszał, że chmura zdetronizuje konsole. Nie żebym był jakimś skrajnym sceptykiem, ale liczby nic z tego nie potwierdzają, przynajmniej w tej chwili. A kiedy, jak nie w chwili, gdy gracze spodziewają się konieczności wymiany sprzętu, a co za tym idzie sporego wydatku.