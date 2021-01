Poczta Polska: powraca eSkrzynka. Listy polecone odbierzemy elektronicznie

Udostępnij:

Poczta Polska ponownie wprowadza możliwość odbioru listów poleconych elektronicznie, o czym poinformowała w poniedziałkowym (4 stycznia) oświadczeniu. Korespondencja będzie mogła przyjść na eSkrzynkę, dzięki czemu nie będzie konieczności bezpośredniego odbioru w miejscu zamieszkania lub w placówce pocztowej.

To drugie podejście Poczty Polskiej do próby cyfryzacji korespondencji. Po raz pierwszy eSkrzynka została uruchomiona w zeszłym roku i działała przez kilka miesięcy do końca września 2020 roku. Opinie na temat usługi nie były zbyt pozytywne, co prawdopodobnie wpłynęło na szybkie jej zamknięcie, jednak Poczta Polska nie złożyła jeszcze broni i podejmuje kolejną próbę wdrożenia eSkrzynek.

W ramach usługi obsługiwane będą przesyłki polecone, których zawartość stanowi korespondencja. W ramach eSkrzynki nie będzie można odebrać listów wysłanych przez sądy i trybunały, prokuraturę i komornika sądowego oraz przesyłki wysyłane przez organy ścigania, które opatrzą swoje przesyłki napisem "Nie podlega digitalizacji", podaje Poczta Polska.

"Poczta Polska przetwarza korespondencję w formę dokumentu elektronicznego tylko na indywidualny wniosek klienta", czytamy dalej w oświadczeniu. Co więcej, konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego. Logowanie do eSkrzynki będzie odbywać się z pomocą tego samego adresu e-mail i hasła.

Formularz, który służy założeniu eSkrzynki, również wypełniamy internet. Warto dodać, że usługa jest bezpłatna, a do jednej eSkrzynki możemy dodać trzy różne adresy korespondencyjne, z których ma spływać poczta. Po aktywacji eSkrzynki usługa jest od razu dostępna, a Poczta Polska planuje, że będzie działać do 30 września 2021 roku.

