Polacy chętnie korzystają z profilu zaufanego. Ministerstwo Cyfryzacji pokazuje statystyki

Niemal 360 tysięcy nowych profili zaufanych, prawie 130 tysięcy pism ogólnych i niemal cztery tysiące zgłoszeń o zgubionych dowodach osobistych. Polacy załatwiali wiele spraw urzędowych w maju. Oczywiście przez internet.

435 – tyle osób tylko jednego dnia zgłosiło przez internet utratę dowodu osobistego. Kiedy to było? 4 maja. W sumie w najbliższych dniach o nowy dokument będzie musiało zawnioskować 3981 osób. Tylu Polaków w maju przez internet zgłosiło, że ich dowód zniknął, zgubił się, przepadł, a tym samym go unieważniło.

Bardzo popularną e-usługą w maju było pismo ogólne. W ubiegłym miesiącu Polacy wysłali 129 392 pism ogólnych, co przekłada się na ponad 4000 zgłoszeń dziennie. Zwycięzcą rankingu okazał się profil zaufany (PZ). W maju założyło go 355 789 Polaków. To niemal trzy razy więcej, niż w maju ubiegłego roku. Wówczas przybyło 132 626 nowych właścicieli PZ. Pamiętajmy również, że od niedawna można założyć Tymczasowy Profil Zaufany.

Wśród najpopularniejszych e-usług znalazła się również "Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu". W maju skorzystało z niej 51 026 osób. Ponad 31 tysięcy Polaków w maju przez internet zawnioskowało o nowy dowód osobisty. Aby to zrobić, wystarczy na portalu GOV.pl znaleźć e-usługę Uzyskaj dowód osobisty. Dokument, który odbierzemy będzie e-dowodem, czyli będzie miał warstwę elektroniczną.

- Rosnąca liczba Polaków z profilem zaufanym to najlepszy dowód na zmiany w podejściu do załatwiania spraw urzędowych. Polacy przekonują się do e-administracji i coraz chętniej z niej korzystają. To efekt naszej konsekwentnej pracy – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Jesteśmy przekonani, że ta tendencja utrzyma się. Aby tak się stało stale pracujemy nad nowymi e-udogodnieniami – dodaje szef MC.

Najpopularniejsze e-usługi w maju 2020: