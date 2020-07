Policja ostrzega przed oszustami. Polacy narażeni na falę fałszywych e-maili

Udostępnij:

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zwraca uwagę na kolejną falę fałszywych wiadomości e-mail, które trafiają ostatnio do Polaków. W skrzynkach pojawiają się wiadomości, które zachęcają do "zaktualizowania konta pocztowego". To oszustwo, a kliknięcie w załączone linki może prowadzić do zainfekowania komputera, a ostatecznie nawet do kradzieży pieniędzy z konta ofiary.

Treść wiadomości, która rozsyłana jest do Polaków sugeruje konieczność aktualizacji swojego konta e-mail, co ma zapobiec jego zamknięciu i umożliwić dalsze korzystanie. Atakujący dają na to ofierze 24 godziny, by dodatkowo wymusić szybka reakcję. Jeśli odbiorca kliknie w załączony link, trafi na spreparowaną stronę, gdzie zobaczy formularz wzywający do wypełnienia swoich danych. W ten sposób oszuści próbują wyłudzić od ofiary szereg informacji, w tym dane logowania do bankowości elektronicznej.

Fragment fałszywej wiadomości, źródło: Polska Policja.

Jeśli ofiara nie zorientuje się, że ma do czynienia z oszustami, na tym etapie atakujący mają już zapewne dostęp do jej konta bankowego i będą podejmować próbę przelania środków na swoje konta. Policja ostrzega także, że możliwe jest przy tym pobranie na komputer złośliwego oprogramowania. Może ono wykradać z komputera dane, pozwolić atakującym przejąć nad nim kontrolę lub zaszyfrować pliki. Oszustom daje to możliwość żądania okupu za podanie klucza deszyfrującego – w tym przypadku chodzi o klasyczny ransomware.

Jak zawsze w takich sytuacjach przypomniamy, by wielokrotnie sprawdzać autentyczność otrzymywanych wiadomości przed kliknięciem w jakiekolwiek łącza. W tym przypadku podejrzenia może wzbudzić choćby wątpliwej jakości formatowanie i błędy językowe w treści. Policja dodaje, że w przypadku zablokowania komputera i ataku z wykorzystaniem ransomware, warto skontaktować się z najbliższą jednostką. Alternatywą jest szukanie pomocy na stronie projektu nomoreransom.org, którego uczestnikiem jest także Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.