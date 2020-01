PornHub ma teraz wersję na TOR. Ministerstwo może zapomnieć o blokadzie porno

Udostępnij:

PornHub trafia na cebulkę. Światowy lider w dostarczaniu pornografii stworzył sobie zapasową stronę w sieci TOR. Według serwisu jest to krok w stronę zwiększenia prywatności użytkowników. Są jednak inne zalety tego rozwiązania.

Coraz więcej serwisów internetowych stawia klony swoich witryn w szyfrowanej sieci TOR. Nawet portale medialne, takie jak BBC czy New York Times posiadają własną kopię w cebulce. O ironio, nawet Facebooka znajdziecie w TOR. A teraz także PornHub.

Prywatność to nie jedyna korzyść, jaką przyniesie wersja strony na TOR. Dzięki trasowaniu cebulkowemu, z PornHuba będą mogli skorzystać użytkownicy z krajów, w których zablokowano dostęp do sieci globalnej. Teraz nawet pomysł ministra Zagórskiego nie pomoże, który twierdził, że zablokuje nam dostęp do pornografii jeszcze na poziomie przeglądarki.

Polski rząd chce blokować pornografię w sieci, ale niewiele o niej wie

Pomysły Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące blokady pornografii spalą na panewce. Pomijając fakt, że do ominięcia filtrów cenzurujących wystarczy wykorzystać VPN, teraz PornHub zaoferuje kolejną opcję. I to dużo łatwiejszą dla standardowego użytkownika internetu. Wersję PornHuba na TOR znajdziecie tutaj: pornhubthbh7ap3u[kropka]onion.

W celu opracowania możliwych blokad pornografii zwołano dedykowany zespół ekspercki. Celem jest wymyślenie najbardziej skutecznych sposobów eliminacji dostępu do pornografii, a szczególną troską otacza się osoby nieletnie. Pozostaje życzyć powodzenia.

Przeglądarkę TOR możecie pobrać z naszego katalogu w wersji dla systemu Windows, oraz w wersji na Mac.

PornHub blokowany jest w wielu krajach – czas na ulgę

Poniżej znajdziecie mapkę przedstawiającą państwa blokujące dostęp do pornografii. Na zielono – praktycznie legalny dostęp do pornografii, na żółto – częściowy dostęp, na czerwono – całkowicie zabroniony.

Jak widać w wielu krajach świata szerzenie pornografii w internecie jest absolutnie zabronione przez prawo. Sporym ciosem dla serwisu PornHub była niedawna blokada w Indiach. Z trzeciego miejsca pod względem ruchu generowanego na stronie, ten kraj spadł aż na miejsce 15.