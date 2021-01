Prace serwisowe w bankach w weekend. Utrudnienia zapowiedział m.in. mBank i ING Bank Śląski

Udostępnij:

Jeśli planujesz w weekend zakupy lub inwestycje, przygotuj się na utrudnienia. Część banków zapowiedziała prace serwisowe, w wyniku których dostęp do niektórych funkcji internetowej bankowości będzie niemożliwy lub utrudniony. Na ewentualne problemy muszą się przygotować między innymi klienci ING Banku Śląskiego oraz mBanku.

ING Bank Śląski zapowiedział bowiem na 10 stycznia prace technologiczno-serwisowe. W efekcie od godz. 21:00 do 23:00 tego dnia nie będzie dostępu do modułu Makler w bankowości internetowej i nie będzie działać mobilna aplikacja ING Makler Mobile. W mBanku tymczasem utrudnienia będą trwać dłużej. Tutaj eMakler może być niedostępny od 7:00 w sobotę (9 stycznia) aż do 16:00 w niedzielę (10 stycznia). Można przypuszczać, że są to prace związane z problemami aplikacji mobilnej Biura maklerskiego mBanku, o których bankowcy informowali w piątek.

Prace serwisowe są również planowane w Banku Pocztowym. Te potrwają tylko od godz. 1:00 do 2:00 w nocy z 10 na 11 stycznia, ale mogą być uciążliwe. Bankowcy ostrzegają przed możliwymi przerwami w dokonywaniu płatności w terminalach POS i bankomatach SGB, utrudnieniach w korzystaniu z usług płatności mobilnych oraz dokonywaniu płatności przy użyciu portfeli cyfrowych w aplikacjach Google Pay, Apple Pay oraz Garmin Pay. W tym samym czasie prace administracyjne będą również utrudnieniem dla klientów EnveloBanku oraz Toyota Banku Polska.

Wcześniej prace serwisowe przeprowadzał również Alior Bank. W nocy z piątku (8 stycznia) na sobotę (9 stycznia) klienci musieli się liczyć z utrudnieniami w dostępie do bankowości internetowej, a w efekcie – z brakiem możliwości zlecania przelewów.