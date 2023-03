Masz konto w tych bankach? Utrudnienia przez prace serwisowe

Na stosunkowo długie prace techniczne VeloBanku w weekend 4 i 5 marca zwraca uwagę serwis Bankier.pl . Przerwa techniczna została zaplanowana już od godz. 23:50 w sobotę, a potrwa aż do 19:00 w niedzielę. W tym czasie klienci VeloBanku nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej (a co za tym idzie - zlecać przelewów i innych działań), realizować płatności online oraz korzystać z Blika. Płatności gotówką i kartami mają natomiast działać bez zarzutu.

Inne utrudnienia spotkają także m.in. klientów Santander Consumer Banku. W nocy z soboty na niedzielę od godz. 22:30 do 6:00 zaplanowano tu prace techniczne, w wyniku których klienci nie skorzystają z aplikacji mobilnej Santandera i generalnie - bankowości internetowej. W Banku BPS prace techniczne zaczynają się już w piątek i potrwają do końca niedzieli, a klienci zostaną bez dostępu do aplikacji mobilnej. Co ciekawe, po weekendzie konieczne będzie pobranie nowej wersji, by kontynuować korzystanie.