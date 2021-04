Prawie jak Robin Hood. Mariusz Wojdak naprawia stare komputery, a później je rozdaje

Udostępnij:

Mariusz Wojdak to osoba dobrze znana całej gminie Police w województwie zachodniopomorskim. Od roku, czyli od momentu, gdy zaczęła się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, pomaga potrzebującym ludziom. Jego zadanie wymaga sporo czasu – znalezienie i naprawa komputerów to czasem nie lada wyzwanie.

Informatyk z Polic zajął się szlachetnym działaniem, gdy zwrócił uwagę, że nie wszyscy uczniowie (koledzy jego syna) mają komputery, które umożliwiłyby im uczestnictwo w zdalnie prowadzonych zajęciach. Z pomocą burmistrza Grzegorza Ufniarza, rozpoczął zbiórkę sprzętu, by móc przekazać go tym, którzy go potrzebują.

Na początku akcja była kierowana tylko do szkół. Mariusz Wojdak zajmował się pozyskaniem sprzętu i naprawą, natomiast burmistrz rozpoznaniem zapotrzebowania i rozprowadzaniem gotowych komputerów. Z czasem działania zostały rozszerzone. Panowie postanowili dalej kierować pomoc do dzieci, lecz również w miejscach, w których spędzają czas po lekcjach, świetlicach czy domach dziecka.

Okres pandemii był dla Mariusza bardzo pracowity. W jego mieszkaniu było zbiorowisko przeróżnego sprzętu komputerowego. W rozmowie z TVN24, Grzegorz Ufniarz wspomina: "W pewnym momencie mieszkanie Mariusza przypominało magazyn komputerów, tego było mnóstwo, gdzie się nie spojrzało tam leżał komputer, jego żona cierpliwie to znosiła".

Od końcówki marca 2020 roku do dzisiaj udało się naprawić i rozdać 110 komputerów. Potrzebujących jednak wciąż przybywa, ze względu na to, że ponownie klasy I-III uczą się zdalnie.

Informacje na temat bieżących potrzeb dt. sprzętu znajdziecie na Facebooku.